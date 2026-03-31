CĐV Bosnia từ chối tiền và xe để giữ ban công xem Italy

Trước trận play-off World Cup 2026, một cư dân Zenica gây chú ý khi nhận loạt đề nghị lạ chỉ để đổi lấy chỗ xem bóng từ ban công.

Từ ban công nhà của một CĐV Bosnia, có thể thấy sân Bilino Polje.

Trước cuộc đối đầu giữa Bosnia & Herzegovina và Italy sẽ diễn ra rạng sáng 1/4, bầu không khí tại Zenica nóng lên từng ngày. Không chỉ bên trong sân Bilino Polje, sức nóng còn lan ra các khu dân cư xung quanh, nơi có những căn hộ nhìn thẳng xuống mặt sân.

Dino Mujanovic, một cư dân sống trong tòa nhà cao tầng ngay cạnh sân vận động, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Anh đăng một bài viết mang tính đùa vui trên mạng xã hội, nói rằng sẽ cho thuê ban công với giá 500 euro để xem trận đấu với Italy, kèm đồ ăn và đồ uống.

Bài đăng nhanh chóng lan rộng. Những lời đề nghị gửi đến Dino không chỉ dừng ở tiền mặt.

Anh cho biết mình nhận được hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi. Có người sẵn sàng trả tiền, có người đề nghị tặng xe Lada Niva. Thậm chí, có người còn đưa ra đề nghị đổi bằng hai tấn viên nén gỗ để sưởi hoặc một tấn khoai tây cho mùa đông.

“Tôi nhận thông báo liên tục trên Instagram, điện thoại đổ chuông không ngừng”, Dino nói. “Có người đề nghị đủ thứ, từ tiền, xe cho đến vật dụng sinh hoạt”.

Sân Bilino Polje là nơi diễn ra trận đấu giữa Bosnia và Italy.

Dù vậy, tất cả đều bị từ chối. Dino khẳng định bài đăng ban đầu chỉ mang tính hài hước. Anh không có ý định biến ban công của mình thành “khán đài” bán vé.

“Tôi sẽ xem trận đấu như mọi khi, cùng gia đình và bạn bè. Căn nhà và ban công chỉ dành cho những người thân”, anh chia sẻ.

Không khí trước trận Bosnia - Italy tại Zenica đang ở mức cao. Vé được bán hết chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người hâm mộ vẫn đổ về thành phố dù không có vé, hy vọng tìm được cơ hội vào sân.

Các khu chung cư xung quanh Bilino Polje trở thành điểm tụ tập quen thuộc. Người dân thường đứng ở cửa sổ hoặc ban công để theo dõi trận đấu. Với những căn hộ có góc nhìn trực diện, trải nghiệm không khác nhiều so với việc có mặt trên khán đài.

Dino cho biết trong tòa nhà nơi anh sinh sống, nhiều căn hộ được cho thuê với giá khoảng 30 euro mỗi đêm vào ngày thường. Tuy nhiên, vào dịp trận đấu lớn, gần như không còn phòng trống.

Bilino Polje không phải sân vận động lớn. Nhưng với Bosnia, đây là “pháo đài” quen thuộc. Không gian nhỏ, khán giả gần sân và áp lực từ khán đài khiến nơi đây luôn là điểm đến khó khăn với mọi đối thủ.

Bosnia bước vào trận đấu với tâm lý tự tin. Đây là cơ hội để họ giành vé dự World Cup lần thứ hai trong lịch sử, sau lần góp mặt năm 2014.

“Dành sự tôn trọng cho Italy, nhưng họ sẽ lỡ World Cup lần thứ ba liên tiếp”, Dino nói. “Bosnia sẽ có mặt vào tháng 6”.

Phát biểu của một CĐV phản ánh rõ niềm tin đang lan rộng tại Zenica. Trận đấu không chỉ là cuộc so tài trên sân, mà còn là dịp để cả thành phố sống trong bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt.