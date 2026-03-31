Bosnia tố binh sĩ Italy quay lén buổi tập trước trận play-off.

Một binh sĩ EUFOR người Italy bị phát hiện ghi hình buổi tập kín của Bosnia, khiến căng thẳng trước trận gặp Italy leo thang.

Trước trận chung kết play-off World Cup 2026 với Italy sẽ diễn ra rạng sáng 1/4, đội tuyển Bosnia và Herzegovina vướng vào một sự cố hiếm gặp. Truyền thông Bosnia cho biết một binh sĩ EUFOR người Italy đã ghi hình buổi tập của đội tại Butmir.

Thông tin này được xác nhận bởi nhà báo Endin Causevic của SportSport. Theo đó, người đàn ông mặc trang phục quân sự, có phù hiệu Italy trên vai, bị phát hiện dùng điện thoại quay lại buổi tập của Bosnia. Lực lượng an ninh của đội tuyển sau đó nhanh chóng đưa người này rời khỏi khu vực.

Buổi tập tại Butmir chỉ mở cho báo chí trong 15 phút đầu. Sau khoảng thời gian này, khu vực được coi là kín. Tuy nhiên, người đàn ông nói trên vẫn đứng ghi hình ở vị trí mà truyền thông không được phép tiếp cận.

Bosnia đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Italy tại Zenica, cách Sarajevo khoảng 70 km. Đây là trận đấu có ý nghĩa lớn trong cuộc đua giành vé dự World Cup, nên mọi chi tiết liên quan đều được kiểm soát chặt chẽ.

Sau sự việc, Liên đoàn Bóng đá Bosnia và Herzegovina gửi đơn khiếu nại lên EUFOR, lực lượng của Liên minh châu Âu đang hoạt động tại nước này. Vụ việc được xem là hành vi do thám và làm gia tăng căng thẳng trước trận đấu.

Trong khi đó, phía Italy bác bỏ mọi liên quan. Truyền thông nước này cho biết người quay phim không phải gián điệp hay có liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Italy hoặc ban huấn luyện đội tuyển.

Theo giải thích từ các nguồn liên quan đến quân đội Italy, khu vực Butmir nằm gần căn cứ EUFOR và trụ sở NATO, nơi có sự hiện diện của lực lượng đa quốc gia, bao gồm cả quân nhân Italy. Người bị phát hiện quay phim chỉ là một binh sĩ tình cờ có mặt gần đó và dừng lại theo dõi buổi tập.

Dù vậy, phía Bosnia vẫn giữ nguyên quan điểm và tiếp tục khiếu nại. Sự cố này nhiều khả năng sẽ khiến đội tuyển nước này siết chặt hơn công tác bảo mật trong các buổi tập sắp tới.