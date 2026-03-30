Tuyển Italy được cảnh báo trước trận sinh tử

HLV Roberto Cevoli, người từng đối đầu Bosnia cùng San Marino, cho rằng tuyển Italy nắm lợi thế về chất lượng, nhưng vẫn phải dè chừng môi trường khắc nghiệt tại Zenica.

Sandro Tonali sẽ tiếp tục tỏa sáng trước Bosnia?

Nhớ lại cuộc chạm trán hồi tháng 6/2025 tại sân Bilino Polje, Cevoli cho biết đội bóng của ông gây ra không ít khó khăn cho Bosnia. “Khi trận đấu còn 25 phút, tỷ số vẫn là 0-0. Họ nghĩ sẽ dễ dàng thắng San Marino, nhưng thực tế lại rất vất vả”, ông nói.

Ở trận đó, Edin Dzeko, khi ấy thậm chí chưa sẵn sàng vào sân, đã được tung vào phút chót và ghi bàn quyết định, giúp Bosnia thắng 1-0. Tuy nhiên, Cevoli tiết lộ San Marino suýt tạo địa chấn với một pha phản công ở phút cuối.

Theo đánh giá của Cevoli, Bosnia không phải tập thể có nhịp độ cao. “Họ là đội chơi chậm, hơi thiếu linh hoạt. Điều đó có lợi cho Italy”, ông nhận định.

Chiến lược San Marino từng áp dụng là pressing tầm cao, chơi với cường độ lớn và liên tục áp sát cầu thủ cầm bóng. Cách tiếp cận này giúp họ khiến Bosnia gặp khó trong việc triển khai lối chơi.

Dù vậy, Bosnia vẫn sở hữu những cá nhân đủ sức tạo khác biệt. “Dzeko vẫn là mối đe dọa số một, dù đã 40 tuổi. Ngoài ra, Alajbegovic là cầu thủ trẻ rất đáng chú ý, chạy tốt, rê bóng tốt và chơi được bằng hai chân”, Cevoli phân tích.

Tuyển Italy được đánh giá cao hơn Bosnia.

Ông cũng chỉ ra Bosnia thiếu tốc độ và các phương án tấn công khá dễ đoán. Khi đối phương kiểm soát bóng tốt và buộc họ phải di chuyển nhiều, những điểm yếu này càng lộ rõ.

Không chỉ yếu tố chuyên môn, Cevoli nhấn mạnh môi trường thi đấu tại Zenica là thử thách lớn với bất kỳ đội khách nào.

Bilino Polje là sân vận động nhỏ, khán đài sát mặt cỏ và tạo áp lực cực lớn. “Bạn có thể cảm nhận sức nóng từ khán giả ngay cả trong phòng thay đồ”, ông chia sẻ.

Điều kiện cơ sở vật chất tại đây cũng không thực sự thuận lợi. Phòng thay đồ được bố trí ở tầng hai, phải leo cầu thang dốc và không có thang máy, gây khó khăn cho bộ phận hậu cần khi vận chuyển trang thiết bị.

Thậm chí, không khí bóng đá còn lan ra ngoài sân. “Người dân cổ vũ từ ban công, giống như ở Crotone. Đó là một môi trường rất đặc biệt”, Cevoli kể lại.

Dù dành sự tôn trọng cho Bosnia, Cevoli khẳng định Italy vẫn ở đẳng cấp vượt trội. “Đội của Gattuso có chất lượng cao hơn hẳn đối thủ. Họ có đủ khả năng chiến thắng và trở lại World Cup sau 12 năm”, ông nhận định.

Từ góc nhìn của người từng suýt tạo bất ngờ trước Bosnia, Cevoli đưa ra thông điệp rõ ràng: Italy có lợi thế về mọi mặt, nhưng không được phép chủ quan trước một đối thủ tưởng chừng “dễ đoán” nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro.

Lúc 1h45 ngày 1/4, Bosnia tiếp Italy ở chung kết play-off World Cup 2026. Đội giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ giành vé dự World Cup 2026.