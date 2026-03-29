Cú sốc với Arsenal

Ba trụ cột Arsenal rút khỏi tuyển Anh vì vấn đề thể trạng, đẩy HLV Mikel Arteta vào thế khó trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

Rice và Saka buộc phải rút lui khỏi tuyển Anh.

Arsenal nhận tin không vui từ tuyển Anh khi Declan Rice, Bukayo Saka và Noni Madueke cùng phải rời trại tập trung vì chấn thương. Đây là đòn giáng mạnh vào đội bóng London trong bối cảnh họ bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

Madueke là trường hợp rõ ràng nhất. Cầu thủ này gặp vấn đề trong trận hòa 1-1 với Uruguay và phải rời sân sớm. Anh được nhìn thấy với đầu gối được nẹp, trước khi được cho phép trở lại CLB để kiểm tra thêm.

Rice và Saka cũng không thể tiếp tục hội quân. Cả 2 đều có mặt tại đại bản doanh tuyển Anh, thậm chí Rice còn tham gia tập luyện. Tuy nhiên, vấn đề thể lực khiến họ không đủ điều kiện ra sân trong trận giao hữu tiếp theo với Nhật Bản. Quyết định được đưa ra là đưa bộ đôi này trở lại Arsenal để đánh giá y tế kỹ hơn.

Điều này khiến kế hoạch của HLV Thomas Tuchel bị ảnh hưởng, khi đây là đợt tập trung cuối trước World Cup. Tuy nhiên, áp lực lớn hơn thuộc về Arsenal. HLV Mikel Arteta vốn phải đau đầu với danh sách chấn thương kéo dài trong đội hình.

3 ngôi sao của Arsenal không thể tiếp tục hành trình cùng tuyển Anh.

Trước đó, nhiều trụ cột như Mikel Merino, Eberechi Eze, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard và Martin Odegaard đều đang trong quá trình điều trị. Việc mất thêm Rice và Saka - hai mắt xích quan trọng - có thể làm xáo trộn toàn bộ cấu trúc đội hình.

Lịch thi đấu dày đặc đang chờ phía trước. Arsenal vừa thua Manchester City ở chung kết Carabao Cup. Sau kỳ nghỉ quốc tế, họ sẽ bước vào tứ kết FA Cup gặp Southampton, rồi hành quân tới sân Sporting Lisbon tại Champions League.

Dù đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 9 điểm, Arsenal hiểu rằng bất kỳ cú sảy chân nào lúc này đều có thể khiến cuộc đua trở nên khó lường. Và nỗi lo chấn thương đang là biến số lớn nhất.

Arsenal và trọng trách gánh vác thể diện cho Ngoại hạng Anh Arsenal trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Ngoại hạng Anh tại đấu trường châu Âu, trong bối cảnh các đại diện còn lại lần lượt gây thất vọng.

