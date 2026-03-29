Cú sốc với Arsenal

  • Chủ nhật, 29/3/2026 06:05 (GMT+7)
Ba trụ cột Arsenal rút khỏi tuyển Anh vì vấn đề thể trạng, đẩy HLV Mikel Arteta vào thế khó trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

Arsenal nhận tin không vui từ tuyển Anh khi Declan Rice, Bukayo Saka và Noni Madueke cùng phải rời trại tập trung vì chấn thương. Đây là đòn giáng mạnh vào đội bóng London trong bối cảnh họ bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

Madueke là trường hợp rõ ràng nhất. Cầu thủ này gặp vấn đề trong trận hòa 1-1 với Uruguay và phải rời sân sớm. Anh được nhìn thấy với đầu gối được nẹp, trước khi được cho phép trở lại CLB để kiểm tra thêm.

Rice và Saka cũng không thể tiếp tục hội quân. Cả 2 đều có mặt tại đại bản doanh tuyển Anh, thậm chí Rice còn tham gia tập luyện. Tuy nhiên, vấn đề thể lực khiến họ không đủ điều kiện ra sân trong trận giao hữu tiếp theo với Nhật Bản. Quyết định được đưa ra là đưa bộ đôi này trở lại Arsenal để đánh giá y tế kỹ hơn.

Điều này khiến kế hoạch của HLV Thomas Tuchel bị ảnh hưởng, khi đây là đợt tập trung cuối trước World Cup. Tuy nhiên, áp lực lớn hơn thuộc về Arsenal. HLV Mikel Arteta vốn phải đau đầu với danh sách chấn thương kéo dài trong đội hình.

Trước đó, nhiều trụ cột như Mikel Merino, Eberechi Eze, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard và Martin Odegaard đều đang trong quá trình điều trị. Việc mất thêm Rice và Saka - hai mắt xích quan trọng - có thể làm xáo trộn toàn bộ cấu trúc đội hình.

Lịch thi đấu dày đặc đang chờ phía trước. Arsenal vừa thua Manchester City ở chung kết Carabao Cup. Sau kỳ nghỉ quốc tế, họ sẽ bước vào tứ kết FA Cup gặp Southampton, rồi hành quân tới sân Sporting Lisbon tại Champions League.

Dù đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 9 điểm, Arsenal hiểu rằng bất kỳ cú sảy chân nào lúc này đều có thể khiến cuộc đua trở nên khó lường. Và nỗi lo chấn thương đang là biến số lớn nhất.

Mức đãi ngộ kỷ lục cho Julian Alvarez

Trước sự chèo kéo từ Arsenal và Barcelona, Atletico Madrid sẵn sàng biến Julian Alvarez thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng để khóa chặt tương lai.

15 giờ trước

CĐV Anh la ó sao Arsenal

Hậu vệ Ben White trải qua ngày thi đấu khó quên khi tuyển Anh hòa 1-1 trước Uruguay trong trận giao hữu diễn ra tại Wembley rạng sáng 28/3.

24 giờ trước

Sao Arsenal mắc sai lầm, tuyển Anh rơi chiến thắng phút 90+4

Rạng sáng 28/3, tuyển Anh bị Uruguay cầm hòa 1-1 ở trận giao hữu trên sân Wembley.

Arsenal và trọng trách gánh vác thể diện cho Ngoại hạng Anh Arsenal trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Ngoại hạng Anh tại đấu trường châu Âu, trong bối cảnh các đại diện còn lại lần lượt gây thất vọng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

    Đọc tiếp

    Son Heung-min xin loi hinh anh

    Son Heung-min xin lỗi

    11 phút trước 07:30 29/3/2026

    0

    Son Heung-min gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau thất bại 0-4 của tuyển Hàn Quốc trước Bờ Biển Ngà trong trận giao hữu ngày 28/3.

    Vinicius gay lo lang hinh anh

    Vinicius gây lo lắng

    16 phút trước 07:24 29/3/2026

    0

    Vinicius Jr bỏ buổi tập vì mỏi cơ, đẩy Brazil vào thế thiếu hụt lực lượng trước trận giao hữu với Croatia vào ngày 1/4.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

