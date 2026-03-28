Mức đãi ngộ kỷ lục cho Julian Alvarez

Trước sự chèo kéo từ Arsenal và Barcelona, Atletico Madrid sẵn sàng biến Julian Alvarez thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng để khóa chặt tương lai.

Arsenal có thể gặp khó trong việc chiêu mộ Julian Alvarez.

Nguồn tin từ Marca xác nhận Atletico Madrid đang lên kế hoạch trao đãi ngộ kỷ lục cho Julian Alvarez. Đồng thái này nhằm giữ chân tiền đạo người Argentina trước sự quan tâm ngày càng lớn từ Arsenal và Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Alvarez khẳng định hạnh phúc tại Madrid, song không hoàn toàn đóng lại khả năng ra đi khi được hỏi về tương lai. Hiện hợp đồng của tiền đạo này còn thời hạn 4 năm, kèm điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro, con số đủ để Atletico yên tâm phần nào.

Tuy nhiên, đội chủ sân Wanda Metropolitano muốn chủ động gia hạn với một bản hợp đồng mới hấp dẫn hơn. Mức lương của Alvarez có thể tăng từ 7 triệu euro lên 10 triệu euro mỗi năm, ngang bằng với thủ môn Jan Oblak, đồng thời là mức đãi ngộ cao nhất lịch sử đội bóng.

Dù các cuộc đàm phán chính thức chưa bắt đầu, Atletico kỳ vọng lời đề nghị này sẽ chấm dứt mọi đồn đoán và củng cố cam kết lâu dài của Alvarez, trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang đến gần.

Alvarez gia nhập Atletico từ Man City vào hè 2024 và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công. Phong độ ổn định của tuyển thủ Argentina giúp anh lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Đội bóng thành London được cho là cân nhắc đưa ra một lời đề nghị lớn.

Trong khi đó, Barcelona cũng xem chân sút 26 tuổi là phương án thay thế dài hạn cho Robert Lewandowski. Trước sự cạnh tranh từ hai ông lớn, dễ hiểu khi Atletico buộc phải nhanh chóng hành động để tránh nguy cơ mất trụ cột.