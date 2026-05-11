Neymar có tên trong danh sách tuyển Brazil

Carlo Ancelotti chuẩn bị gửi FIFA danh sách sơ bộ tuyển Brazil dự World Cup 2026 với 55 cầu thủ, trong đó Neymar và Pedro nhiều khả năng góp mặt.

ĐTQG Brazil sẽ gửi lên FIFA danh sách sơ bộ tham dự World Cup 2026 trong ngày 11/5 (theo giờ địa phương).

Theo quy định của FIFA, HLV Carlo Ancelotti có thể đăng ký tối đa 55 cầu thủ ở giai đoạn đầu, bao gồm ít nhất 4 thủ môn. Danh sách chính thức gồm 26 cái tên sẽ được công bố vào ngày 18/5.

Truyền thông Brazil cho biết "danh sách mở rộng" này sẽ không được công khai, nhưng khó xuất hiện bất ngờ lớn.

Trong 10 trận dẫn dắt tuyển Brazil, Ancelotti sử dụng tổng cộng 51 cầu thủ và thử nghiệm 4 thủ môn khác nhau.

Hai cái tên được chú ý nhiều nhất là Neymar (Santos) và Pedro (Flamengo). Neymar vẫn đang trong quá trình lấy lại thể trạng sau chấn thương, nhưng được xem là lựa chọn gần như chắc chắn nếu kịp hồi phục.

Trong khi đó, Pedro gây ấn tượng mạnh tại Flamengo và được ban huấn luyện Brazil theo dõi sát sao suốt thời gian qua.

Tài năng trẻ Estevao cũng nhiều khả năng có tên trong danh sách sơ bộ dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Ở vị trí thủ môn, Alisson Becker và Ederson chắc chắn giữ suất tham dự World Cup. Bento được xem là lựa chọn số ba, còn Hugo Souza nổi lên như phương án dự phòng tiếp theo.

FIFA cho phép các đội thay đổi danh sách chính thức trước trận ra quân nếu có trường hợp chấn thương nặng hoặc bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, cầu thủ thay thế bắt buộc phải nằm trong danh sách sơ bộ gửi từ trước.

Ngoài cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Brazil cũng sẽ đăng ký danh sách sơ bộ gồm 75 thành viên ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ cho chiến dịch World Cup 2026.

Neymar chạy nước rút cho World Cup Sáng 11/5, Neymar mở tỷ số trong trận Santos thắng Bragatino 2-0 thuộc giải vô địch quốc gia Brazil.