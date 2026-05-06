Bóng đá Nam Mỹ dậy sóng vì Neymar

  • Thứ tư, 6/5/2026 05:56 (GMT+7)
Thị trường chuyển nhượng Nam Mỹ đang sục sôi trước thông tin Neymar có thể rời Santos để gia nhập gã khổng lồ Argentina, Boca Juniors.

Dù vẫn còn hợp đồng với Santos, tháng ngày trở lại của Neymar tại quê nhà Brazil đang trở nên đầy rẫy những hoài nghi và áp lực.

Theo Fichajes, mối lương duyên bất ngờ này bắt đầu từ chuyến làm khách của Santos đến Buenos Aires. Trái ngược với sự chỉ trích gay gắt tại Brazil, Neymar nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Argentina. Hình ảnh anh hạnh phúc nhận chiếc áo đấu từ ban lãnh đạo Boca Juniors tại thánh địa La Bombonera làm dấy lên những đồn đoán về một cuộc chuyển nhượng lịch sử.

Nguồn tin từ Argentina cho biết Boca Juniors liên hệ với người đại diện của Neymar để tìm hiểu khả năng chiêu mộ anh sau World Cup 2026. Hiện tại, mức phí chuyển nhượng của chân sút sinh năm 1992 không còn quá cao. Sự hiện diện của những người đồng đội cũ như Leandro Paredes và Edinson Cavani tại sân vận động La Bombonera được cho là yếu tố then chốt giúp Neymar cảm thấy thoải mái hơn trong phòng thay đồ.

Trong khi đó, Santos đang chìm trong khủng hoảng tài chính và những mâu thuẫn nội bộ. Mối quan hệ căng thẳng giữa Neymar và các thành viên trong đội, tiêu biểu là vụ việc với Robinho Jr, càng đẩy siêu sao này rời xa câu lạc bộ thời thơ ấu.

Neymar ghi bàn, bỏ lỡ không tưởng và màn cosplay Yamal Sáng 15/4, Neymar có ngày thi đấu nhiều cảm xúc khi Santos hòa Deportivo Recoleta 1-1 ở lượt trận thứ 2 bảng D Siêu cúp Nam Mỹ.

Neymar bị cáo buộc hành hung con trai Robinho

Neymar đối mặt với rắc rối lớn tại Santos sau khi bị tài năng trẻ Robinho Jr cáo buộc có hành vi bạo lực trong buổi tập.

