Neymar bị cáo buộc hành hung con trai Robinho

Neymar đối mặt với rắc rối lớn tại Santos sau khi bị tài năng trẻ Robinho Jr cáo buộc có hành vi bạo lực trong buổi tập.

Santos thông báo mở cuộc điều tra nội bộ theo chỉ đạo từ ban lãnh đạo, liên quan đến sự cố xảy ra tại trung tâm huấn luyện CT Rei Pele hôm 3/5. Bộ phận pháp lý của CLB được giao phụ trách làm rõ toàn bộ diễn biến, sau khi xuất hiện thông tin Neymar mất kiểm soát trong lúc tập luyện.

Nguồn tin từ Globo Esporte cho biết sự việc không dừng lại ở mâu thuẫn thông thường. Đại diện pháp lý của Robinho Jr gửi văn bản yêu cầu CLB minh bạch thông tin và có biện pháp xử lý cụ thể. Trong tài liệu, phía cầu thủ 18 tuổi cáo buộc Neymar có lời lẽ xúc phạm, xô ngã và thậm chí tát vào mặt anh trong lúc tranh chấp.

Mâu thuẫn được cho là bắt nguồn từ tình huống trên sân tập. Trong buổi tập cường độ cao dành cho nhóm dự bị, Neymar tỏ ra khó chịu sau khi bị đàn em qua người. Dù nhắc nhở đối phương giữ chừng mực, tình huống nhanh chóng leo thang thành tranh cãi gay gắt rồi xô xát.

Một số nguồn tin cho rằng hai bên làm hòa trong phòng thay đồ, nhưng động thái pháp lý từ phía Robinho Jr cho thấy sự việc chưa khép lại. Đội ngũ của cầu thủ trẻ cũng yêu cầu cung cấp video buổi tập, đồng thời đặt câu hỏi về mức độ an toàn và môi trường làm việc tại CLB.

Neymar được cho là đã lên tiếng xin lỗi vì hành động bộc phát, nhưng áp lực từ dư luận và nội bộ đội bóng vẫn gia tăng. Chưa kể, vụ lùm xùm này hoàn toàn có nguy cơ ảnh hưởng tới cơ hội dự World Cup 2026 của Neymar.