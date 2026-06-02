5 ngôi sao sẵn sàng rời PSG

  • Thứ ba, 2/6/2026 16:15 (GMT+7)
Vài ngày sau chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, PSG bắt đầu cuộc thanh lọc lực lượng với hàng loạt cái tên đáng chú ý.

Đội trưởng Marquinhos có thể rời PSG ngay trong hè 2026.

Sau khi hoàn tất mục tiêu lớn nhất mùa giải bằng chức vô địch Champions League 2025/26, PSG lập tức chuyển sang giai đoạn tái thiết đội hình. Theo L'Equipe, đội bóng thủ đô nước Pháp sẵn sàng lắng nghe những đề nghị dành cho ít nhất 5 cầu thủ, trong đó có đội trưởng Marquinhos và tài năng trẻ trên hàng tấn công Bradley Barcola.

Trường hợp đáng chú ý nhất là Marquinhos. Trung vệ người Brazil vừa cùng PSG bảo vệ thành công ngôi vương Champions League và vẫn còn hợp đồng đến năm 2028.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng không còn xem anh là nhân tố bất khả xâm phạm. Nếu nhận được lời đề nghị phù hợp, PSG sẽ không ngăn cản đội trưởng 32 tuổi ra đi.

Marquinhos từng từ chối nhiều lời mời từ Saudi Arabia trong các năm gần đây để tiếp tục gắn bó với sân Parc des Princes. Dù vậy, nguồn tin từ Pháp cho biết tuyển thủ Brazil có thể cân nhắc chuyển tới Qatar nếu quyết định tìm kiếm thử thách mới tại Trung Đông.

Barcola là tài năng với tương lai vô cùng hứa hẹn.

Bradley Barcola cũng đối mặt tương lai không chắc chắn. Sự bùng nổ của Desire Doue khiến cầu thủ chạy cánh người Pháp mất dần vị trí trong đội hình xuất phát. Dù còn hai năm hợp đồng, khả năng Barcola rời PSG trong mùa hè này là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoài bộ đôi trên, Lee Kang-in và Goncalo Ramos cũng đang cân nhắc tương lai. Cả hai đều muốn được thi đấu thường xuyên hơn sau một mùa giải không có nhiều cơ hội thể hiện. Trong khi đó, tài năng trẻ Ibrahim Mbaye đã nhận được sự quan tâm từ Aston Villa và đang thảo luận với PSG về các phương án phát triển sự nghiệp.

Ở chiều ngược lại, PSG bắt đầu lên kế hoạch tăng cường lực lượng. Giám đốc Thể thao Luis Campos được cho là đang tìm kiếm một trung vệ có thể đá hậu vệ phải, một hậu vệ trái dự phòng cho Nuno Mendes, một cầu thủ chạy cánh phải và đặc biệt là một trung phong đa năng.

Sau hai chức vô địch Champions League liên tiếp, PSG không muốn ngủ quên trên chiến thắng. Đội bóng của Luis Enrique đang chuẩn bị cho một mùa hè nhiều biến động, với mục tiêu duy trì vị thế số một châu Âu thay vì chỉ bảo vệ những gì đang có.

Đào Trần

