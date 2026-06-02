Lộ diện tân binh đầu tiên của PSG

Paris Saint-Germain tiến rất gần đến việc chiêu mộ tài năng trẻ Aleksey Batrakov từ Lokomotiv Moscow.

Sau chức vô địch Champions League lịch sử, đội bóng thủ đô nước Pháp không có ý định dừng lại. Ban lãnh đạo PSG tiếp tục tìm kiếm những nhân tố trẻ giàu tiềm năng nhằm duy trì sức cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu trong những mùa giải tới.

Theo tiết lộ từ người đại diện Dmitry Cheltsov trên chương trình "Comment Show", thương vụ đưa Batrakov đến sân Parc des Princes gần như đã hoàn tất. Đại diện của cầu thủ người Nga cho biết khả năng chuyển nhượng thành công lên tới 95%, đồng thời khẳng định lãnh đạo PSG và Lokomotiv Moscow đã có hơn 10 cuộc trao đổi trong thời gian qua để thống nhất các điều khoản.

Mức phí chuyển nhượng dự kiến rơi vào khoảng 25 triệu euro. Batrakov sẽ nhận mức lương từ 5 đến 6 triệu euro mỗi mùa. Đáng chú ý, cố vấn thể thao Luis Campos dự kiến trực tiếp đến Moscow trong tuần này để hoàn tất những chi tiết cuối cùng của bản hợp đồng. Sự xuất hiện của nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong bộ máy chuyển nhượng PSG cho thấy quyết tâm của CLB nước Pháp.

Nếu cập bến PSG, Batrakov sẽ trở thành cầu thủ Nga tiếp theo khoác áo đội bóng thành Paris sau thủ môn Matvey Safonov. Ban lãnh đạo PSG kỳ vọng tài năng trẻ này sẽ mang đến nguồn năng lượng mới cho đội hình, đồng thời góp phần giúp CLB tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu châu Âu trong giai đoạn tới.

