Rodri khiến Man City lo sốt vó

Manchester City đang vấp phải rào cản lớn trong việc gia hạn hợp đồng với Rodri khi anh yêu cầu một mức đãi ngộ cao hơn những gì câu lạc bộ đề nghị.

Rodri chưa đạt thỏa thuận gia hạn với Man City

Bất chấp việc Manchester City vừa đặt lên bàn đàm phán một bản hợp đồng gia hạn với mức lương cực kỳ hấp dẫn, tuy nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ để nhận được cái gật đầu từ ngôi sao người Tây Ban Nha.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Rodri mong muốn một con số vượt xa đề nghị hiện tại của "The Citizens". Anh yêu cầu một mức lương xứng tầm với vị thế của mình để cam kết tương lai lâu dài với đội bóng nước Anh.

Động thái cứng rắn của tuyển thủ Tây Ban Nha ngay lập tức thu hút sự chú ý từ Real Madrid. "Đội bóng Hoàng gia" ngưỡng mộ tài năng của anh từ lâu và coi tiền vệ này là mảnh ghép hoàn hảo cho "Los Blancos". Tuy nhiên, thay vì vung tiền một cách mù quáng, đại diện La Liga sẵn sàng chờ đợi thời cơ.

Đội chủ sân Bernabeu hiện chưa sẵn sàng trả một khoản phí chuyển nhượng quá cao và đang chờ đợi một mức định giá hợp lý hơn, hoặc thậm chí là kịch bản sở hữu Rodri dưới dạng chuyển nhượng tự do trong tương lai.

Hiện tại, tiến trình đàm phán giữa Man City và Rodri vẫn được tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Real Madrid khiến tình hình trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

