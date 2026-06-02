Rodri khiến Man City lo sốt vó

  • Thứ ba, 2/6/2026 06:23 (GMT+7)
Manchester City đang vấp phải rào cản lớn trong việc gia hạn hợp đồng với Rodri khi anh yêu cầu một mức đãi ngộ cao hơn những gì câu lạc bộ đề nghị.

Rodri chưa đạt thỏa thuận gia hạn với Man City

Bất chấp việc Manchester City vừa đặt lên bàn đàm phán một bản hợp đồng gia hạn với mức lương cực kỳ hấp dẫn, tuy nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ để nhận được cái gật đầu từ ngôi sao người Tây Ban Nha.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Rodri mong muốn một con số vượt xa đề nghị hiện tại của "The Citizens". Anh yêu cầu một mức lương xứng tầm với vị thế của mình để cam kết tương lai lâu dài với đội bóng nước Anh.

Động thái cứng rắn của tuyển thủ Tây Ban Nha ngay lập tức thu hút sự chú ý từ Real Madrid. "Đội bóng Hoàng gia" ngưỡng mộ tài năng của anh từ lâu và coi tiền vệ này là mảnh ghép hoàn hảo cho "Los Blancos". Tuy nhiên, thay vì vung tiền một cách mù quáng, đại diện La Liga sẵn sàng chờ đợi thời cơ.

Đội chủ sân Bernabeu hiện chưa sẵn sàng trả một khoản phí chuyển nhượng quá cao và đang chờ đợi một mức định giá hợp lý hơn, hoặc thậm chí là kịch bản sở hữu Rodri dưới dạng chuyển nhượng tự do trong tương lai.

Hiện tại, tiến trình đàm phán giữa Man City và Rodri vẫn được tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Real Madrid khiến tình hình trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Highlights Man City 1-2 Aston Villa Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.

Real chốt giá cho Rodri

Rodri được cho là rất muốn gia nhập Real Madrid vào hè năm nay.

06:00 22/5/2026

Man City đối mặt làn sóng tháo chạy

Rodri được cho là muốn rời Man City để trở lại Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid, trong bối cảnh Pep Guardiola chuẩn bị khép lại kỷ nguyên huy hoàng tại Etihad.

18:46 20/5/2026

Guardiola ra đi, cơn ác mộng bắt đầu với Man City

Chức vô địch tuột khỏi tay, Pep Guardiola chuẩn bị ra đi và tương lai của Rodri lẫn Haaland trở nên bất ổn khiến Manchester City đứng trước mùa hè nguy hiểm nhất một thập kỷ qua.

16:34 20/5/2026

Huy Trưởng

