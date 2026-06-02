Beckham sa thải 9 cầu thủ

Salford City bắt đầu cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn sau khi lỡ cơ hội thăng hạng League One.

Đội hình Salford tan rã sau khi mất vé thăng hạng.

Salford khép lại mùa 2025/26 thất vọng khi thua Notts County 0-3 ở chung kết play-off League Two. Thất bại khiến tham vọng trở lại các hạng đấu cao hơn của đội bóng tiếp tục bị trì hoãn, đồng thời buộc ban lãnh đạo phải đưa ra những quyết định mạnh tay nhằm tái thiết đội hình.

Do đó, đội bóng thuộc sở hữu của David Beckham và Gary Neville xác nhận chia tay cùng lúc 9 cầu thủ đội một, đáng chú ý nhất là Fabio Borini. Tiền đạo người Italy từng khoác áo Chelsea, Roma, Liverpool, Sunderland và AC Milan.

Gia nhập Salford ở đầu mùa giải 2025/26, chân sút 35 tuổi ra sân 33 trận, ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo. Tuy nhiên, những đóng góp đó không đủ để giúp anh được giữ lại trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Ngoài Borini, Kadeem Harris, Mark Howard, Mackenzie Chapman, Ossama Ashley, Dan Chesters, Cole Stockton, Tom Edwards và Haji Mnoga cũng rời Salford. Trong khi đó, một số cầu thủ được kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng như Ben Woodburn, Kelly Nmai, Josh Austerfield, Kyrell Malcom và Ros Longelo.

Nỗi thất vọng sau trận thua tại Wembley vẫn bao trùm Salford. Beckham và Neville có mặt trên khán đài cùng các cựu thành viên thế hệ Class of 92 của Manchester United như Paul Scholes và Nicky Butt để chứng kiến đội nhà thất bại trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải.

Hiện Salford hoạt động dưới quyền sở hữu mới của Beckham, Neville cùng các doanh nhân Declan Kelly và Lord Mervyn Davies. Trong khi đó, Ryan Giggs, Phil Neville, Scholes và Butt chính thức rút khỏi cơ cấu cổ đông.