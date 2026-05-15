Vợ chồng Beckham thành tỷ phú

  • Thứ sáu, 15/5/2026 15:03 (GMT+7)
David Beckham trở thành tỷ phú thể thao đầu tiên của Anh với khối tài sản hơn 1 tỷ bảng nhờ hoạt động trong mảng bóng đá, quảng cáo và đế chế kinh doanh toàn cầu.

Theo bảng xếp hạng do Sunday Times Rich List 2026 công bố, khối tài sản của cựu đội trưởng tuyển Anh cùng vợ Victoria Beckham được ước tính lên tới 1,185 tỷ bảng.

Sau nhiều năm rời xa sân cỏ, Beckham vẫn duy trì sức hút toàn cầu và xây dựng thành công đế chế kinh doanh khổng lồ. Các hợp đồng quảng cáo trị giá lớn, thương hiệu cá nhân cùng cổ phần tại Inter Miami giúp tài sản của cựu sao MU tăng mạnh trong những năm gần đây.

Đặc biệt, giá trị của Inter Miami bùng nổ sau khi Lionel Messi gia nhập đội bóng tại MLS, biến CLB thành một trong những thương hiệu thể thao phát triển nhanh nhất thế giới.

Beckham từng là biểu tượng toàn cầu trong màu áo MU, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan và PSG. Sau giải nghệ, tên tuổi của anh tiếp tục phủ sóng ở lĩnh vực thời trang, giải trí và kinh doanh thể thao.

Bảng xếp hạng năm nay cho thấy sức mạnh tài chính khổng lồ của giới thể thao Anh. Lewis Hamilton đứng thứ 5 với 435 triệu bảng nhờ sự nghiệp huy hoàng ở F1 và bản hợp đồng đình đám với Ferrari. Rory McIlroy sở hữu 325 triệu bảng sau khi hoàn tất Grand Slam golf lịch sử.

Ở môn quyền anh, Tyson Fury lần đầu góp mặt với tài sản 162 triệu bảng, trong khi Anthony Joshua đạt mốc 240 triệu bảng.

Ngoài các VĐV, nhiều nhân vật quyền lực trong ngành thể thao cũng xuất hiện. Gia đình Bernie Ecclestone dẫn đầu danh sách với khoảng 2 tỷ bảng sau nhiều thập kỷ kiểm soát thương mại Formula 1.

Beckham anh 1

10 nhân vật/gia đình hoạt động trong lĩnh vực thể thao giàu có nhất nước Anh.

Mount chốt tương lai với MU

Mason Mount được cho là muốn tiếp tục gắn bó với MU, giữa lúc đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị thực hiện cuộc cải tổ lớn ở hàng tiền vệ trong hè 2026.

14 giờ trước

Đội của Beckham, Neville mất vé thăng hạng cay đắng

Đêm 2/5, David Beckham và Gary Neville trải qua ngày hạ màn mùa giải đầy cay đắng khi Salford City đánh rơi tấm vé thăng hạng trực tiếp sau trận hòa 0-0 trước Crawley Town.

11:28 3/5/2026

Hiểu lầm về Ronaldo

Câu chuyện David Beckham chi 1,4 tỷ euro đưa Cristiano Ronaldo sát cánh Lionel Messi hóa ra là sản phẩm của tin giả trên mạng xã hội.

06:26 6/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Beckham David Beckham Victoria Beckham Ferrari Beckham

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

