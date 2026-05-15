Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mount chốt tương lai với MU

  • Thứ sáu, 15/5/2026 06:44 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Mason Mount được cho là muốn tiếp tục gắn bó với MU, giữa lúc đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị thực hiện cuộc cải tổ lớn ở hàng tiền vệ trong hè 2026.

Mount vẫn muốn ở lại để chứng minh giá trị.

Truyền thông Anh tiết lộ tiền vệ 27 tuổi không có ý định rời MU dù trải qua mùa giải đầy khó khăn dưới thời HLV Michael Carrick. Mount vẫn tin rằng có thể đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của đội bóng ở mùa giải tới.

Cựu sao Chelsea có trận đá chính đầu tiên dưới triều đại Carrick trong trận hòa 0-0 với Sunderland hôm 9/5. Đó mới là lần thứ ba mùa này Mount chơi trọn vẹn 90 phút, cho thấy quãng thời gian đầy gián đoạn vì chấn thương và phong độ.

Dù vậy, Mount quyết tâm hồi sinh sự nghiệp tại Old Trafford. Hợp đồng của anh còn thời hạn tới năm 2028 và mức lương sẽ tăng lên 250.000 bảng/tuần sau khi MU giành vé dự Champions League. Điều này biến Mount trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội.

Trong bối cảnh Casemiro và Jadon Sancho chia tay CLB, còn Marcus Rashford cũng đứng trước nguy cơ bị bán, MU đang lên kế hoạch bổ sung ít nhất 2 tiền vệ mới. Đội chủ sân Old Trafford thậm chí có thể chiêu mộ thêm một cái tên khác nếu Manuel Ugarte ra đi.

Giữa làn sóng thay máu lực lượng, Mount được xem là phương án cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes cũng như mang đến thêm lựa chọn cho hàng tiền vệ. Anh cũng từng được sử dụng ở cánh phải, dù vị trí sở trường vẫn là trung tâm.

Kể từ khi gia nhập MU từ Chelsea với giá 60 triệu bảng vào hè 2023 và nhận áo số 7, Mount chưa thể đáp ứng kỳ vọng do liên tục gặp vấn đề thể lực. Mùa này, anh bỏ lỡ 9 trận vì chấn thương.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Đến lúc MU bán Mount và Zirkzee

Màn trình diễn của MU trước Sunderland ở trận đấu thuộc vòng 36 Premier League tối 9/5 để lại nhiều nỗi lo hơn là tín hiệu tích cực dành cho người hâm mộ.

05:39 10/5/2026

Mount chọc giận fan Chelsea

Tiền vệ Mason Mount có hành động khiến nhiều CĐV Chelsea không hài lòng sau trận đấu ở vòng 33 Premier League rạng sáng 19/4.

09:00 19/4/2026

Đến lúc MU bán Mount?

Việc Mason Mount nhiều khả năng vắng mặt trong chuyến làm khách của MU tới sân Newcastle United một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về tương lai của tiền vệ này tại Old Trafford.

18:20 4/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mount Mount

    Đọc tiếp

    Thu mon PSG duoc treo thuong hinh anh

    Thủ môn PSG được treo thưởng

    2 giờ trước 11:31 15/5/2026

    0

    Thủ môn Matvey Safonov của PSG đang trở thành tâm điểm chú ý trước trận chung kết Champions League với Arsenal vào ngày 30/5.

    Ac mong chan thuong cua Mitoma hinh anh

    Ác mộng chấn thương của Mitoma

    2 giờ trước 11:29 15/5/2026

    0

    Tiền vệ Kaoru Mitoma của tuyển Nhật Bản vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng chấn thương trước khi chuẩn bị tranh tài tại một giải đấu lớn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý