Mount chốt tương lai với MU

Mason Mount được cho là muốn tiếp tục gắn bó với MU, giữa lúc đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị thực hiện cuộc cải tổ lớn ở hàng tiền vệ trong hè 2026.

Mount vẫn muốn ở lại để chứng minh giá trị.

Truyền thông Anh tiết lộ tiền vệ 27 tuổi không có ý định rời MU dù trải qua mùa giải đầy khó khăn dưới thời HLV Michael Carrick. Mount vẫn tin rằng có thể đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của đội bóng ở mùa giải tới.

Cựu sao Chelsea có trận đá chính đầu tiên dưới triều đại Carrick trong trận hòa 0-0 với Sunderland hôm 9/5. Đó mới là lần thứ ba mùa này Mount chơi trọn vẹn 90 phút, cho thấy quãng thời gian đầy gián đoạn vì chấn thương và phong độ.

Dù vậy, Mount quyết tâm hồi sinh sự nghiệp tại Old Trafford. Hợp đồng của anh còn thời hạn tới năm 2028 và mức lương sẽ tăng lên 250.000 bảng/tuần sau khi MU giành vé dự Champions League. Điều này biến Mount trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội.

Trong bối cảnh Casemiro và Jadon Sancho chia tay CLB, còn Marcus Rashford cũng đứng trước nguy cơ bị bán, MU đang lên kế hoạch bổ sung ít nhất 2 tiền vệ mới. Đội chủ sân Old Trafford thậm chí có thể chiêu mộ thêm một cái tên khác nếu Manuel Ugarte ra đi.

Giữa làn sóng thay máu lực lượng, Mount được xem là phương án cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes cũng như mang đến thêm lựa chọn cho hàng tiền vệ. Anh cũng từng được sử dụng ở cánh phải, dù vị trí sở trường vẫn là trung tâm.

Kể từ khi gia nhập MU từ Chelsea với giá 60 triệu bảng vào hè 2023 và nhận áo số 7, Mount chưa thể đáp ứng kỳ vọng do liên tục gặp vấn đề thể lực. Mùa này, anh bỏ lỡ 9 trận vì chấn thương.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

