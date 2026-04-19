Mount chọc giận fan Chelsea.

Tiền vệ Mason Mount có hành động khiến nhiều CĐV Chelsea không hài lòng sau trận đấu ở vòng 33 Premier League rạng sáng 19/4.

Được HLV Michael Carrick tung vào sân từ băng ghế dự bị, Mount nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Mỗi lần chạm bóng, tiền vệ người Anh đều phải nhận những tiếng la ó từ chính các CĐV đội bóng cũ.

Tuy nhiên, khi trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 thuộc về MU, Mount có màn đáp trả đầy ẩn ý khi quay về phía khán đài và ra dấu “im lặng” với người hâm mộ Chelsea. Hành động này càng thổi bùng mâu thuẫn giữa tiền vệ này và đội bóng cũ.

Đây không phải lần đầu tiên Mount gây chú ý khi gặp lại Chelsea. Ở lần chạm trán trước đó tại lượt đi mùa này, tiền vệ người Anh từng xảy ra xô xát với nhiều cầu thủ Chelsea như Moises Caicedo, Estevao hay Enzo Fernandez sau một pha bóng.

Tháng 4/2024, trong trận Chelsea thắng kịch tính 4-3 trước Manchester United tại Stamford Bridge, Mount và Fernandez cũng từng xảy ra va chạm. Khi đó, Fernandez ăn mừng khiêu khích ngay trước mặt Mount sau bàn ấn định tỷ số của Cole Palmer.

Sau khi HLV Ruben Amorim rời MU, Mount không còn được sử dụng thường xuyên. Anh đang đối mặt với nguy cơ bị thanh lý trong mùa hè 2026 khi “Quỷ đỏ” lên kế hoạch cải tổ mạnh mẽ tuyến giữa.

MU từng chi tới 60 triệu bảng để chiêu mộ Mount vào mùa hè 2023, nhưng đến nay tiền vệ này chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.