Cú sốc với tuyển Anh trước World Cup

Tino Livramento rời sân tập tễnh trong trận Newcastle thua 1-2 Bournemouth tối 18/4 ở vòng 33 Premier League, tạo ra nỗi lo lớn cho tuyển Anh trước World Cup 2026.

Livramento (trái) dần chứng minh năng lực trong màu áo tuyển Anh.

Chỉ còn vài tuần trước ngày World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Anh lại đón tin không mong muốn khi Tino Livramento dính chấn thương trong màu áo Newcastle United. Hậu vệ 23 tuổi đá chính ở vị trí hậu vệ phải trong cuộc tiếp đón Bournemouth tại St James’ Park. Tuy nhiên, tới phút 73, Livramento bất ngờ ôm vùng háng và ra dấu cần trợ giúp y tế.

Sau ít phút điều trị, đội ngũ y tế xác định cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu. Livramento tập tễnh rời sân ở phút 75, nhường chỗ cho Dan Burn. Hình ảnh này lập tức khiến người hâm mộ tuyển Anh lo lắng.

Livramento là một trong những phát hiện đáng chú ý của "Tam sư" dưới thời Thomas Tuchel. Kể từ khi nhà cầm quân người Đức tiếp quản đội tuyển vào đầu năm 2025, hậu vệ Newcastle nhanh chóng chiếm được niềm tin nhờ tốc độ, khả năng phòng ngự một đối một và sự đa năng ở hai biên.

Livramento có 5 lần khoác áo tuyển Anh, trong đó 4 trận đến dưới thời Tuchel. Anh cũng xuất hiện ở cả hai trận giao hữu gần nhất, cho thấy cơ hội dự World Cup là rất sáng sủa. Nếu chấn thương vùng háng nghiêm trọng hơn dự kiến, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của Tuchel.

Trận đấu cũng khép lại theo cách tệ hại cho Newcastle khi họ thua Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà. Đây là thất bại thứ 4 liên tiếp của "Chích chòe" trên mọi đấu trường và thứ 3 liên tiếp ở Premier League.

Đoàn quân của Eddie Howe tiếp tục chìm sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League và gần như không còn cơ hội cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Khoảnh khắc tuyển Anh gục ngã trước Nhật Bản Sáng 1/4, Nhật Bản xuất sắc đả bại tuyển Anh với tỷ số 1-0 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại sân Wembley.

