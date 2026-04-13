Ngỡ ngàng với công việc mới của HLV Southgate

HLV Gareth Southgate khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện trong vai trò hoàn toàn mới ngoài bóng đá, sau khi rời ghế nóng tuyển Anh.

Southgate bất ngờ tham gia bình luận môn golf.

World Cup 2026 cận kề là giai đoạn thường mang lại áp lực khổng lồ cho các HLV. Tuy nhiên với Southgate, ông đang đây tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng hơn, khi trách nhiệm ở tuyển Anh được chuyển giao cho Thomas Tuchel.

Chiến lược gia 55 tuổi vừa góp mặt trên sóng Sky Sports với vai trò bình luận viên khách mời cho giải golf danh giá The Masters. Ông tham gia chương trình trước vòng đấu cuối tại sân Augusta National Golf Club, mang đến những góc nhìn thú vị về cuộc cạnh tranh danh hiệu.

Trong phần phân tích, Southgate đặc biệt nhắc tới Justin Rose sau khi lỡ hẹn danh hiệu mùa trước vào tay Rory McIlroy. Cựu HLV tuyển Anh so sánh hoàn cảnh của Rose với chính đội tuyển ông dẫn dắt: "Cậu ấy ở vị trí mà chúng tôi từng trải qua. Khi tiến gần, bạn sẽ hiểu mình có thể đi xa hơn. Nhưng bước cuối cùng luôn là thử thách lớn nhất".

Southgate dẫn dắt tuyển Anh qua 4 giải đấu lớn của World Cup và Euro từ năm 2018 đến 2024, với đỉnh cao là 2 lần vào chung kết. Chính vì vậy, ông đánh giá bản lĩnh và sự ổn định là yếu tố then chốt để vượt qua giới hạn.

Năm 2024, cựu HLV tuyển Anh tiết lộ kế hoạch muốn tìm lại "mục đích sống" sau quãng thời gian áp lực với bóng đá. Đó là lý do Southgate tự mở ra một chương mới trong sự nghiệp với bộ môn golf nhẹ nhàng nhưng không kém phần thú vị.