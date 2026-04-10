HLV Tuchel đã sai?

Quyết định loại Ollie Watkins của Thomas Tuchel từng gây tranh cãi dữ dội và cú đúp vào lưới Bologna là lời đáp trả đanh thép nhất từ tiền đạo người Anh.

Cơ hội dự World Cup 2026 chưa khép lại với Watkins.

Trong bối cảnh hàng công tuyển Anh gây thất vọng ở đợt tập trung tháng 3, việc Watkins không có tên là điều khó hiểu. Bởi nếu cần một tiền đạo biết tạo khác biệt ở những thời khắc quyết định, Watkins là mẫu cầu thủ đó. Anh không phải kiểu chân sút quá bùng nổ về mặt thống kê, nhưng lại luôn biết cách xuất hiện đúng lúc.

Tỏa sáng rực rỡ

Giữa những tranh cãi quanh lựa chọn nhân sự của tuyển Anh, Watkins lặng lẽ lên tiếng. Khi World Cup 2026 đang đến gần, cánh cửa cơ hội rõ ràng một lần nữa mở ra với Watkins. Vấn đề là liệu HLV Tuchel có sẵn sàng trao cho anh vị trí xứng đáng.

Rạng sáng 10/4, trận tứ kết lượt đi Europa League giữa Aston Villa và Bologna là minh chứng rõ nét. Khi thế trận còn giằng co và Villa chưa thật sự kiểm soát được nhịp chơi, Watkins lên tiếng. Bàn thắng ở phút 51 là pha tận dụng sai lầm, thể hiện bản năng săn bàn lạnh lùng. Đây là thứ mà tuyển Anh còn thiếu trong những trận đấu vừa qua.

Quan trọng hơn, bàn ấn định tỷ số 3-1 ở phút bù giờ cho thấy giá trị lớn nhất của Watkins. Anh cực kỳ sự nhạy bén trong không gian hẹp và có khả năng kết liễu đối thủ. Đó là phẩm chất của một tiền đạo lớn khi có thể định đoạt trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc.

Watkins có trận đấu hay trước Bologna.

Watkins chơi trọn vẹn 90 phút, chạm bóng 41 lần và đạt hiệu suất dứt điểm hoàn hảo với 2 cú sút trúng đích chuyển hóa thành bàn thắng. Dù thành tích 12 pha lập công sau 41 trận trên mọi đấu trường chưa bùng nổ như kỳ vọng, tiền đạo người Anh vẫn cho thấy giá trị ở những thời khắc then chốt.

Nhìn rộng hơn, đây không phải lần đầu Watkins chứng minh bản thân ở sân khấu lớn. Tại Euro 2024, anh ghi bàn quyết định giúp tuyển Anh đánh bại Hà Lan để vào chung kết. Trước đó, ở lần gần nhất được triệu tập, anh cũng nổ súng trong chiến thắng 3-0 trước Xứ Wales. Rõ ràng, Watkins không phải phương án dự phòng đơn thuần.

Mặt khác, Watkins hồi sinh đúng thời điểm. Tiền đạo của Aston Villa ghi 3 bàn trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, sau giai đoạn sa sút với chỉ 1 pha lập công ở 12 lần ra sân trước đó. Đáng chú ý, 3 bàn thắng của anh tại Europa League mùa này cũng cân bằng thành tích ghi bàn trong 24 trận trước đó ở các cúp châu Âu.

Watkins xứng đáng

Vậy tại sao Tuchel lại bỏ qua Watkins? Trong khi đó, quyết định ưu tiên những cái tên như Dominic Calvert-Lewin hay Dominic Solanke lại phản tác dụng. Nếu xét về tính hiệu quả trong những trận cầu lớn, Watkins không thua kém, thậm chí còn nổi bật hơn.

Cựu danh thủ Pat Nevin nhận định phong độ đi lên của Watkins đến vào thời điểm không thể hợp lý hơn, trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Cựu tiền vệ Owen Hargreaves đồng quan điểm: "Nếu tiếp tục ghi bàn, Watkins chắc chắn sẽ có tên".

Tương tự, cựu tiền vệ Stiliyan Petrov tuyên bố: "Mỗi khi Villa cần, cậu ấy đều đáp lại. Đó là phẩm chất của một lựa chọn số một". Theo Petrov, World Cup chắc chắn nằm trong suy nghĩ của Watkins và màn trình diễn vừa qua là bước khởi đầu lý tưởng.

Mùa này của Watkins không quá bùng nổ, nhưng đủ ổn định. Anh ghi bàn đều đặn ở Premier League và đóng góp trực tiếp tại Europa League. Xét về hiệu suất, Watkins không hề lép vế so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Anh có 9 bàn và 1 kiến tạo tại Premier League, cùng 3 bàn, 1 kiến tạo ở Europa League. Trong khi đó, Dominic Calvert-Lewin chạm mốc 10 bàn, 1 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, còn Dominic Solanke chỉ có 3 bàn ở giải quốc nội và bổ sung 3 pha lập công tại Champions League.

Watkins từng là quân bài chiến lược của tuyển Anh ở Euro 2024.

Chia sẻ về việc không được triệu tập vào tháng trước, Watkins thẳng thắn: "Ai cũng muốn cống hiến cho tuyển quốc gia, nhưng tôi lường trước điều này vì phong độ chưa thật sự tốt. Tôi hiểu khả năng của bản thân và mỗi khi khoác áo tuyển Anh, tôi luôn tin mình thể hiện tròn vai".

Phát biểu cho thấy sự cầu thị của Watkins. Thay vì phản ứng tiêu cực, tiền đạo của Aston Villa chọn cách nhìn nhận vấn đề thẳng thắn, chấp nhận thực tế để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Chính thái độ chuyên nghiệp ấy, cùng khả năng tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng, giúp anh ghi điểm trở lại trong cuộc đua giành suất lên tuyển.

"Tam sư" có thể không thiếu tài năng, nhưng luôn cần một người biết san sẻ gánh nặng với Harry Kane và kết thúc câu chuyện đúng lúc. World Cup 2026 là sân khấu của những khoảnh khắc như vậy.

"Nếu Tuchel tiếp tục bỏ qua Watkins, đó chắc chắn sẽ là quyết định gây tranh cãi. Watkins đang thể hiện mình, nhưng liệu Tuchel có chịu lắng nghe?", BBC đặt dấu hỏi.