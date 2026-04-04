Cuộc chiến trăm triệu bảng nghẹt thở của bóng đá Anh

  • Thứ bảy, 4/4/2026 18:00 (GMT+7)
Cuộc đua thăng hạng tại Championship đang bước vào giai đoạn khốc liệt khi mùa giải chỉ còn 6 vòng, nhưng cục diện nhóm đầu chưa ngã ngũ.

Championship trở nên kịch tính ở những vòng cuối.

Ba tấm vé lên Premier League, trong đó có 2 suất thăng hạng trực tiếp, đang trở thành mục tiêu của hàng loạt đội bóng giàu tham vọng.

Hiện tại, Coventry City chiếm ngôi đầu và nắm lợi thế lớn cho suất lên thẳng. Tuy nhiên, phía sau là cuộc cạnh tranh khốc liệt khi Millwall bứt lên vị trí thứ 2 sau chiến thắng quan trọng trước Middlesbrough với tỷ số 2-1 hôm 3/4.

Thất bại khiến Middlesbrough tụt lại phía sau đúng vào thời điểm then chốt, trong khi Millwall cho thấy bản lĩnh của một ứng viên thực thụ. HLV Alex Neil không giấu sự hài lòng khi ca ngợi khả năng tận dụng cơ hội và sự lạnh lùng của các học trò.

Trong bối cảnh đó, Ipswich Town, đội xếp thứ 4 nhưng còn 2 trận chưa đấu, vẫn là ẩn số lớn. Với việc Championship thường biến động rất mạnh, Ipswich được đánh giá đủ sức chen chân vào nhóm thăng hạng trực tiếp.

Thậm chí, đội xếp thứ 13 là Bristol City có thể lọt vào nhóm 4 đội đá play-off thăng hạng. Với việc mùa giải còn 6 vòng và khoảng cách là 10 điểm, Bristol City về lý thuyết vẫn còn cơ hội chiếm vị trí thứ 6 của Wrexham.

Với thể thức quen thuộc, các đội xếp từ hạng 3 đến 6 sẽ bước vào vòng play-off để tranh suất cuối cùng, với chung kết được ví như "trận cầu trăm triệu bảng". Khi khoảng cách điểm số là rất sít sao, mọi sai lầm lúc này đều có thể phải trả giá bằng cả mùa giải.

BXH Championship sau 40 vòng đấu.

Minh Nghi

bóng đá Anh bóng đá Anh

