Ngày thi đấu thăng hoa của bóng đá Anh

Rạng sáng 10/4, các đại diện Ngoại hạng Anh gây tiếng vang tại đấu trường châu lục khi đồng loạt giành kết quả tích cực ở loạt trận tứ kết.

Watkins tỏa sáng rực rỡ.

Sau khi Arsenal vượt qua Sporting Lisbon 1-0 tại Champions League hôm 9/4, làn sóng thăng hoa tiếp tục lan sang Europa League và Conference League với những màn trình diễn thuyết phục của Aston Villa và Crystal Palace.

Tại Italy, Aston Villa thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch khi đánh bại Bologna 3-1 ngay trên sân khách. Dù bị ép sân trong phần lớn hiệp một và suýt thủng lưới nếu không có VAR, đội bóng của HLV Unai Emery vẫn biết cách tạo khác biệt ở thời điểm then chốt. Bàn mở tỷ số của Ezri Konsa trước giờ nghỉ phá vỡ thế bế tắc, trước khi Ollie Watkins tỏa sáng rực rỡ.

Tiền đạo người Anh tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương để nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai, rồi khép lại trận đấu bằng pha lập công trong thời gian bù giờ. Xen giữa hai bàn thắng ấy là nỗ lực muộn màng của Bologna với siêu phẩm của Jonathan Rowe. Chiến thắng 3-1 giúp Villa nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Villa Park, đồng thời tiếp tục khẳng định dấu ấn của "ông vua đấu cúp" Emery.

Palace đặt một chân vào tứ kết Conference League.

Đáng chú ý, cú hích tinh thần đến với Nottingham Forest khi làm khách trên sân Dragao. Họ bị ép sân nghẹt thở trong suốt 90 phút nhưng vẫn có được trận hòa may mắn khi hậu vệ Porto tự đưa bóng vào lưới nhà. Kết quả hòa 1-1 giúp Forest nắm lợi thế khi tiếp đối thủ ở lượt về trên sân nhà.

Tại Conference League, Crystal Palace gần như đặt một chân vào bán kết sau màn hủy diệt Fiorentina 3-0 trên sân Selhurst Park. Đội bóng của HLV Oliver Glasner nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền do công Jean-Philippe Mateta.

Thế trận áp đảo được duy trì khi Tyrick Mitchell nâng tỷ số lên 2-0 chỉ ít phút sau đó. Dù đại diện Serie A tạo ra không ít cơ hội trong hiệp hai, sự kém duyên cùng hàng thủ chắc chắn của Palace khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Đến phút bù giờ, Ismaila Sarr ấn định chiến thắng 3-0, hoàn tất màn trình diễn hoàn hảo.

Ở loạt trận tứ kết này, chỉ duy nhất Liverpool nhận thất bại khi thua PSG 0-2 tại Champions League. Tuy nhiên, họ còn nguyên cơ hội lật ngược thế cờ tại Anfield. Nhìn chung, bóng đá Anh đang cho thấy sức mạnh đồng đều và chiều sâu đáng gờm tại các cúp châu Âu.

Các CLB đều đứng trước cơ hội tiến sâu, tiếp tục viết nên mùa giải châu lục đầy hứa hẹn cho Premier League.

