Kane gây choáng khi xây nhà như cung điện

Ngôi sao tuyển Anh, Harry Kane hoàn thiện dinh thự mới trị giá 20 triệu bảng tại Surrey với thiết kế lấy cảm hứng từ Cung điện Buckingham cùng loạt tiện ích xa xỉ đi kèm.

Kane không ngại chi tiền để xây ngôi nhà lớn như một cung điện.

Sau gần hai năm thi công, căn biệt thự của Harry Kane tại khu Wentworth đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Tiền đạo của Bayern Munich mua khu đất này với giá 6,5 triệu bảng vào năm 2023, sau đó phá bỏ công trình cũ để xây dựng một ngôi nhà hoàn toàn mới theo phong cách tân cổ điển.

Theo bản vẽ quy hoạch, mặt tiền căn nhà gây ấn tượng với hệ cửa sổ kiểu Georgia và các cột trụ lớn, tạo cảm giác tương đồng với kiến trúc của Cung điện Buckingham.

Một cư dân địa phương nhận xét phần ngoại thất "trông như phiên bản thu nhỏ của dinh thự Hoàng gia".

Không chỉ dừng ở thiết kế, Kane còn đầu tư mạnh vào tiện ích. Nổi bật là hệ thống "bàn xoay" trị giá khoảng 20.000 bảng trong gara ngầm, giúp điều hướng xe trong không gian kín. Khu vực này có sức chứa tới 5 chiếc xe siêu sang mà Kane và vợ đang sở hữu.

Bên dưới mặt đất, căn biệt thự tích hợp nhiều hạng mục cao cấp gồm rạp chiếu phim, hồ bơi, quầy bar, phòng trị liệu và phòng gym. Tổng thể công trình được thiết kế nhằm phục vụ tối đa nhu cầu sinh hoạt và nghỉ dưỡng của gia đình.

Hồ sơ quy hoạch cho thấy ngôi nhà có 4 phòng ngủ chính cùng 2 phòng khép kín dành cho nhân viên. Hiện vợ và bốn người con của Kane vẫn đang sinh sống cùng anh tại Đức, nhưng kế hoạch dài hạn là chuyển về Surrey khi anh kết thúc sự nghiệp thi đấu ở nước ngoài.

Dự án này tiếp tục khẳng định vị thế của Kane không chỉ trên sân cỏ mà còn ở quy mô đầu tư cá nhân, khi anh chuẩn bị cho cuộc sống sau bóng đá với một không gian sống đẳng cấp và ổn định.

Bayern khải hoàn, Real Madrid lộ giới hạn Bayern Munich rời Bernabeu với chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh, trong khi Real Madrid trải qua một đêm đáng quên khi đánh mất thế trận và liên tiếp mắc sai lầm.