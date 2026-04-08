Kane phả hơi nóng vào cuộc đua Quả bóng Vàng

  • Thứ tư, 8/4/2026 20:06 (GMT+7)
Trở lại sau chấn thương với một siêu phẩm, Harry Kane không chỉ giúp Bayern Munich chiến thắng mà còn khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho Quả bóng Vàng.

Kane không mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn sau khi trở lại. Bàn thắng từ ngoài vòng cấm trong trận đấu rạng sáng 8/4 mang về chiến thắng cho Bayern Munich, đồng thời cho thấy tiền đạo người Anh vẫn duy trì phong độ ghi bàn ổn định.

Quan trọng hơn, pha lập công này giúp Kane tiếp tục bám sát cuộc đua Vua phá lưới Champions League, nơi anh cạnh tranh trực tiếp với Kylian Mbappe. Ở giai đoạn knock-out, những bàn thắng như vậy có giá trị lớn, vừa quyết định kết quả, vừa tạo lợi thế trong các cuộc đua cá nhân.

Phong độ tuyệt vời của Harry Kane trong mùa giải năm nay

Thống kê mùa giải phản ánh rõ tầm ảnh hưởng của Kane. Sau 41 trận trên mọi đấu trường, anh đã ghi 49 bàn. Hiệu suất này thuộc nhóm cao nhất châu Âu mùa 2025/26. Không chỉ ghi bàn, Kane còn tham gia vào cách vận hành lối chơi của Bayern, từ làm tường đến kết nối tuyến hai.

Cơ hội Quả bóng Vàng của Kane phụ thuộc nhiều vào Champions League. Bayern Munich vẫn đang cạnh tranh ở đấu trường này, và nếu tiến sâu hoặc vô địch, vị thế của tiền đạo người Anh sẽ được nâng lên rõ rệt. Đây là tiêu chí quan trọng trong quá trình bầu chọn.

So với các đối thủ, Kane có lợi thế về sự ổn định. Anh duy trì phong độ cao xuyên suốt mùa giải, ít bị gián đoạn. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn mở khi những cái tên như Mbappe còn cơ hội tạo khác biệt ở các trận lớn.

Ở thời điểm hiện tại, Kane chưa phải ứng viên số một tuyệt đối. Nhưng với những gì đang thể hiện, anh chắc chắn nằm trong nhóm cạnh tranh trực tiếp. Nếu tiếp tục ghi bàn và cùng Bayern tiến sâu tại Champions League, cơ hội giành Quả bóng Vàng của Kane là hoàn toàn thực tế.

Thái Viên

