Công việc mới của Pep Guardiola

Pep Guardiola vẫn đóng vai trò quan trọng trong các kế hoạch của giới chủ Manchester City sau khi nói lời chia tay sân Etihad.

Guardiola chia tay Man City. Ảnh: Reuters.

Chiều 22/5, Guardiola thông báo rời Man City vào mùa hè này sau 10 năm gắn bó. Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha sẽ không hoàn toàn rời khỏi hệ thống quản lý bóng đá của đội bóng thành Manchester.

Cụ thể, giới chủ Man City thuyết phục Guardiola đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu mới trong hệ sinh thái City Football Group (CFG). Đây được xem là bước chuyển mang tính chiến lược, giúp Guardiola tiếp tục đóng góp vào sự phát triển lâu dài của mạng lưới bóng đá thuộc CFG trên toàn thế giới.

Theo kế hoạch, cựu HLV Barcelona và Bayern Munich sẽ đưa ra những tư vấn chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật cho các CLB thành viên trong hệ thống. Guardiola cũng sẽ tham gia nhiều dự án hợp tác và phát triển bóng đá quốc tế dưới sự quản lý của CFG.

Một số đội bóng được hưởng lợi trực tiếp từ vai trò mới của Guardiola gồm Palermo tại Italy và Troyes của Pháp, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng Ligue 1. Kinh nghiệm, tư duy chiến thuật cùng khả năng xây dựng lối chơi của Guardiola được kỳ vọng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đối với các CLB này trong tương lai.

Trong 10 năm dẫn dắt Man City, Guardiola đã biến đội bóng thành thế lực thống trị bóng đá Anh với hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ. Sự ra đi của ông chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn, nhưng vai trò mới cho thấy mối liên kết giữa Guardiola và CFG vẫn rất bền chặt.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Man City 3-0 Crystal Palace Man City không phạm sai lầm khi đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Premier League rạng sáng 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.