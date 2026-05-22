Dàn sao đắt giá nhất tuyển Anh tại World Cup 2026

  • Thứ sáu, 22/5/2026 19:53 (GMT+7)
Tuyển Anh mang đến World Cup 2026 những ngôi sao đắt giá trải dài ở mọi tuyến.

Dẫn đầu mức định giá của Transfermarkt Jude Bellingham với 140 triệu euro. Tiền vệ của Real Madrid đang là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Anh nhờ khả năng công thủ toàn diện cùng phong độ ổn định ở đẳng cấp cao nhất.
Xếp ngay phía sau là Declan Rice, ngôi sao tuyến giữa của Arsenal được định giá 120 triệu euro. Cầu thủ sinh năm 1999 ngày càng chứng minh vai trò thủ lĩnh nhờ khả năng đánh chặn, phân phối bóng và phong độ ổn định trong màu áo Arsenal.
Cũng sở hữu mức giá 120 triệu euro là Bukayo Saka. Ngôi sao chạy cánh của “Pháo thủ” tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến hàng đầu Premier League.
Một trong những cái tên gây chú ý nhất danh sách là Morgan Rogers với mức định giá 80 triệu euro. Tiền vệ tấn công thuộc Aston Villa đang nổi lên như phát hiện đáng chú ý của bóng đá Anh trong hai mùa giải gần đây.
Dù đã bước sang tuổi 32, Harry Kane vẫn được định giá 65 triệu euro. Đội trưởng tuyển Anh tiếp tục duy trì bản năng săn bàn đáng sợ trong màu áo Bayern Munich và là đầu tàu không thể thay thế trên hàng công.
Ở hàng phòng ngự, Marc Guehi nổi bật với mức giá 65 triệu euro. Trung vệ đang khoác áo Manchester City được đánh giá cao nhờ khả năng đọc tình huống và sự chắc chắn trong các pha tranh chấp.
Trong khi đó, Anthony Gordon đạt mức định giá 60 triệu euro sau màn trình diễn ấn tượng cùng Newcastle. Cầu thủ chạy cánh này sở hữu tốc độ bứt phá cùng lối chơi giàu năng lượng.
Khép lại danh sách là Elliot Anderson với mức giá 60 triệu euro. Tiền vệ trẻ của Nottingham Forest được xem là gương mặt giàu tiềm năng và có thể trở thành nhân tố quan trọng của tuyển Anh trong tương lai.
Kane lên tiếng Tiền đạo của Bayern Munich, Harry Kane ngay lập tức đăng tải đoạn clip về cảm xúc của anh sau khi có tên trong danh sách đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

