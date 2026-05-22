Nụ cười của Ronaldo trong ngày vô địch

Ở trận này, Ronaldo tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ở các phút 62 và 80, mang đến chức vô địch giải quốc nội đầu tiên kể từ khi sang Saudi Arabia thi đấu.
Sau khi được rút ra nghỉ ở phút 88, lão tướng sinh năm 1985 tiếp tục rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ở khu kỹ thuật và được đồng đội và ban huấn luyện đến chia vui.
Khi trận đấu kết thúc, Ronaldo nở nụ cười mãn nguyện. Sau nhiều năm trắng tay tại Al Nassr, CR7 đã thu về danh hiệu chính thức đầu tiên.
Khoảnh khắc Ronaldo và đồng đội nâng cao danh hiệu vô địch SPL, danh hiệu mà CLB đã chờ đợi trong suốt 7 năm qua.
Ronaldo cũng là chân sút số một của Al Nassr từ khi gia nhập đội. Ở mùa này, CR7 ghi 28 bàn sau 30 trận ở giải quốc nội.
Trên khán đài, hôn thê Georgina Rodriguez cùng các con cũng có mặt để cổ vũ và chúc mừng ngày vui của Ronaldo.
Khoảnh khắc gia đình Ronaldo xuống sân để chia vui cùng siêu sao người Bồ Đào Nha.
Danh hiệu SPL là bước chạy đà tâm lý hoàn hảo cho Ronaldo trước khi anh hướng đến World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha trong 3 tuần nữa.
