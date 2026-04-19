Bi kịch của Griezmann

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với Atletico Madrid, tiền đạo Antoine Griezmann chưa mang về danh hiệu La Liga hay Copa del Rey cho đội bóng.

Griezmann rất gần với danh hiệu Copa del Rey mùa này nhưng lại thất bại.

Rạng sáng 19/4, Atletico hòa Real Sociedad với tỷ số 2-2 sau 120 phút và gục ngã 3-4 ở loạt luân lưu trận chung kết Copa del Rey. Đây là kịch bản tồi tệ không chỉ với đội bóng thành Madrid mà còn với cả Griezmann.

Gia nhập Atletico năm 2014, Griezmann nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thay thế dưới thời HLV Diego Simeone. Với lối chơi thông minh, khả năng dứt điểm sắc bén và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi, chân sút người Pháp góp công lớn giúp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha vươn tầm tại đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, dù nhiều lần tiến rất gần đến vinh quang, Griezmann và các đồng đội vẫn liên tục lỡ hẹn với các danh hiệu quốc nội. Ngoại trừ danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2014, Griezmann luôn phải chịu cảnh làm kẻ thua cuộc trong nỗ lực cạnh tranh chức vô địch tại La Liga và Copa del Rey.

Griezmann liên tục lỡ hẹn với La Liga và Copa del Rey dù vô địch Europa League 2017/18 với Atletico. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, trong chức vô địch La Liga mùa 2020/21 của Atletico, tiền đạo người Pháp lại không có mặt bởi lúc đó đang khoác áo Barcelona.

Atletico với Griezmann trong đội luôn là thế lực khó chịu tại La Liga. Nhưng dù từng có khởi đầu mạnh mẽ và đầy hứa hẹn, người hâm mộ vẫn phải chứng kiến đội bóng áo đỏ-trắng thường xuyên hụt hơi trước hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona.

Thống kê cho thấy Griezmann ghi hơn 200 bàn thắng và đóng góp nhiều kiến tạo trong hành trình tại Atletico. Tuy nhiên, những con số ấn tượng đó chưa thể khỏa lấp khoảng trống danh hiệu tại giải quốc nội, điều mà chân sút này rất khao khát.

Sau 10 năm gắn bó, Griezmann sẽ nói lời chia tay Atletico vào mùa hè này để sang Mỹ thi đấu. Anh sẽ rời đi như một biểu tượng của sự cống hiến, nhưng đành chấp nhận dang dở với giấc mơ danh hiệu.

