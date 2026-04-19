Màn đốt thẻ vàng gây sốt ở Wembley

Youtuber Max Fosh biến trận từ thiện tại Wembley thành sân khấu biểu diễn khi châm lửa đốt thẻ vàng ngay trước mặt trọng tài Mark Clattenburg.

Màn ảo thuật đốt thẻ vàng tại sân Wembley Hôm 18/4, Youtuber Max Fosh châm lửa đốt thẻ vàng trong trận đấu từ thiện tại sân Wembley.

Sau pha phạm lỗi với Marlon Garcia, anh bị cựu trọng tài Premier League Mark Clattenburg rút thẻ vàng cảnh cáo như thông thường. Nhưng điều bất thường xảy ra ngay sau đó. Fosh cầm lấy tấm thẻ từ tay trọng tài, bước vài nhịp giữa sân rồi bất ngờ khiến nó bốc cháy trước sự sửng sốt của khán giả.

Màn ảo thuật của Fosh lập tức biến thánh địa Wembley thành sân khấu giải trí đúng nghĩa. Sau trận, Fosh thừa nhận anh chỉ có 6 ngày để chuẩn bị tiết mục và khi tập ở nhà, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 50%.

Đây không phải lần đầu YouTuber người Anh biến án phạt thành trò biểu diễn. Hai năm trước, anh từng rút lá bài UNO Reverse Card để đáp lại chiếc thẻ của Clattenburg. Năm ngoái, anh mang cả máy hủy giấy lên sân và xé nát thẻ vàng.

Sự hỗn loạn vui nhộn ấy diễn ra trong trận cầu có tỷ số 10-10 giữa Sidemen và YouTube Allstars. Ở loạt luân lưu, đội Allstars thắng 4-1 và Fosh cũng thực hiện thành công lượt đá của mình.

Ngoài yếu tố giải trí, sự kiện năm nay còn mang ý nghĩa cộng đồng lớn khi quyên góp được hơn 6,2 triệu bảng. Trận đấu cho thấy sức hút ngày càng lớn của giới sáng tạo nội dung. Những cái tên như KSI, Angry Ginge hay Miniminter có thể lấp đầy Wembley chỉ trong vài giờ mở bán vé.

