Lee Kang-in muốn rời PSG.

Sau hai chức vô địch Champions League cùng hàng loạt danh hiệu quốc nội cùng PSG, tiền vệ Lee Kang-in muốn tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp.

L'Equipe cho biết PSG không có ý định ngăn cản Lee rời đi trong mùa hè này. Ngôi sao người Hàn Quốc muốn cải thiện số phút thi đấu và phát triển sự nghiệp thay vì chấp nhận vai trò dự bị tại PSG.

Mùa giải vừa qua, Lee không có nhiều cơ hội ra sân trong các trận đấu lớn dưới thời HLV Luis Enrique. Dù từng từ chối khả năng rời PSG vào mùa hè năm ngoái để cạnh tranh vị trí, tiền vệ người Hàn Quốc vẫn không thể cải thiện đáng kể thời lượng thi đấu. Điều này khiến anh cân nhắc nghiêm túc về tương lai của mình.

Trên thị trường chuyển nhượng, Atletico Madrid đang theo dõi sát sao tình hình của Lee. Đại diện La Liga từng bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến cầu thủ này vào mùa hè năm ngoái và có thể tái khởi động thương vụ nếu PSG "bật đèn xanh".

Hợp đồng của Lee với PSG có thời hạn đến tháng 6/2028. Transfermarkt định giá tuyển thủ Hàn Quốc ở mức 28 triệu euro.

Không chỉ Lee, tiền đạo Goncalo Ramos cũng đứng trước khả năng chia tay sân Parc des Princes. Chân sút người Bồ Đào Nha gặp tình cảnh tương tự khi chủ yếu đóng vai trò dự bị trong hệ thống của Enrique và mong muốn được thi đấu thường xuyên hơn.

Để chuẩn bị cho khả năng hai cầu thủ kể trên rời đi, PSG đã lên danh sách các mục tiêu trẻ trung để thay thế. Những nhân tố này bao gồm Maghnes Akliouche (AS Monaco), Eli Junior Kroupi (Bournemouth) và Yan Diomande (Leipzig).

