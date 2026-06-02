Alonso cấm Chelsea bán một cầu thủ

  • Thứ ba, 2/6/2026 16:50 (GMT+7)
Chelsea khước từ mọi lời đề nghị của các đội bóng lớn tại châu Âu để giữ chân Josh Acheampong, theo ý kiến của huấn luyện viên Xabi Alonso.

Chelsea không chấp nhận bán Josh Acheampong hè này

Theo ESPN, đại diện phía Tây London thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ hàng loạt đội bóng lớn như Liverpool, Manchester City, Bayern Munich và Juventus. Sở dĩ Chelsea có thái độ cứng rắn như vậy là bởi sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso.

Trước khi chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu cầu những đảm bảo về quyền hạn chuyển nhượng. Trong đó, việc giữ chân Acheampong được coi là ưu tiên hàng đầu.

Alonso đánh giá hậu vệ 20 tuổi là cái tên không thể đụng đến và sẽ đóng vai trò then chốt trong hệ thống chiến thuật mà ông chuẩn bị xây dựng tại Chelsea. Dự kiến, tài năng trưởng thành từ lò Cobham được sử dụng nhiều hơn ở mùa giải 2026/27.

Bất chấp thành tích gây thất vọng của "The Blues" ở mùa giải vừa qua, Acheampong vẫn gây ấn tượng mạnh với 30 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sự đa năng, tư duy chơi bóng hiện đại và thể chất ấn tượng của anh thu hút sự quan tâm từ Arsenal, Newcastle và cả các câu lạc bộ từ Bundesliga như Dortmund.

Với bản hợp đồng 5 năm vừa ký vào năm 2024, "The Blues" đang nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán. Gần như chắc chắn Acheampong sẽ tiếp tục gắn bó với sân Stamford Bridge trong tương lai gần.

Huy Trưởng

