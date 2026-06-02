Alonso cấm Chelsea bán một cầu thủ

Chelsea không chấp nhận bán Josh Acheampong hè này
Theo ESPN, đại diện phía Tây London thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ hàng loạt đội bóng lớn như Liverpool, Manchester City, Bayern Munich và Juventus. Sở dĩ Chelsea có thái độ cứng rắn như vậy là bởi sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso.
Trước khi chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu cầu những đảm bảo về quyền hạn chuyển nhượng. Trong đó, việc giữ chân Acheampong được coi là ưu tiên hàng đầu.
Alonso đánh giá hậu vệ 20 tuổi là cái tên không thể đụng đến và sẽ đóng vai trò then chốt trong hệ thống chiến thuật mà ông chuẩn bị xây dựng tại Chelsea. Dự kiến, tài năng trưởng thành từ lò Cobham được sử dụng nhiều hơn ở mùa giải 2026/27.
