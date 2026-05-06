Neymar xin lỗi vì tát đàn em

  • Thứ tư, 6/5/2026 17:20 (GMT+7)
Neymar lên tiếng xin lỗi công khai sau vụ xô xát với tài năng trẻ Robinho Jr, khép lại vụ lùm xùm gây ồn ào tại Santos những ngày qua.

Neymar có hành động thiếu kiểm soát.

Sáng 6/5, Neymar ghi bàn duy nhất trong trận hòa 1-1 của Santos với Deportivo Recoleta tại Copa Sudamericana. Sau trận, siêu sao người Brazil thừa nhận mất kiểm soát trong buổi tập. Theo anh, một tình huống tranh chấp leo thang thành xung đột không đáng có, dẫn đến hành động thiếu kiềm chế với đàn em 18 tuổi.

"Đó chỉ là hiểu lầm trong tập luyện, nhưng tôi phản ứng thái quá. Tôi xin lỗi ngay sau đó, cả trong phòng thay đồ lẫn trước toàn đội. Nếu cần một lời xin lỗi công khai, thì đây chính là điều đó", Neymar chia sẻ. Anh cũng nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt với Robinho Jr, coi cầu thủ trẻ như một người em trong đội.

Về phía Robinho Jr, cầu thủ này xác nhận bị tát trong lúc căng thẳng, nhưng khẳng định không còn khúc mắc. Anh cho biết chấp nhận lời xin lỗi và thừa nhận việc yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước đó chỉ là phản ứng nóng nảy. Quyết định hiện được rút lại và anh cam kết tiếp tục gắn bó với Santos đến năm 2031.

"Tôi thất vọng vì Neymar là thần tượng từ nhỏ, nhưng anh ấy xin lỗi và nhận sai. Mọi chuyện giờ đã ổn", Robinho Jr nói.

Hình ảnh hòa giải cũng được thể hiện rõ trên sân. Sau khi ghi bàn ở phút 40, Neymar chạy tới ôm Robinho Jr, thậm chí vỗ nhẹ vào mặt đàn em như một cử chỉ thân thiện, kèm thông điệp rằng mâu thuẫn nội bộ được giải quyết.

Neymar tiếp tục thăng hoa trong màu áo Santos

Minh Nghi

