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Thể thao

Thomas Muller ly hôn sau 16 năm chung sống

  • Thứ năm, 4/6/2026 09:49 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Thomas Muller và vợ Lisa xác nhận chia tay trong hòa bình sau 16 năm hôn nhân, khép lại một trong những cuộc hôn nhân nổi tiếng nhất làng thể thao Đức.

Thomas Muller và vợ Lisa xác nhận chia tay trong hòa bình sau 16 năm hôn nhân.

Tiền đạo Muller và vợ Lisa Muller chính thức đường ai nấy đi sau nhiều năm gắn bó. Thông tin được luật sư Christian Schertz, người đại diện cho cả hai, xác nhận với tờ Bild. Theo ông Schertz, cặp đôi chia tay trong hòa bình từ một thời gian trước và sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về đời tư.

"Thomas và Lisa Muller đã chia tay trong sự đồng thuận. Chúng tôi đề nghị mọi người tôn trọng quyền riêng tư của họ và không có thêm yêu cầu bình luận", luật sư Schertz cho biết.

Thomas Muller và Lisa kết hôn vào năm 2009. Trong suốt hơn một thập niên, họ được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất của thể thao Đức.

Trong khi Muller trở thành biểu tượng của Bayern Munich với hàng loạt danh hiệu lớn, bao gồm hai chức vô địch Champions League, Lisa Muller cũng tạo dựng tên tuổi riêng trong bộ môn cưỡi ngựa nghệ thuật (dressage).

Thông tin chia tay xuất hiện không lâu sau khi Muller khép lại chặng đường kéo dài nhiều năm cùng Bayern Munich để chuyển sang khoác áo Vancouver Whitecaps tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Theo truyền thông Đức, Lisa Muller không sang Canada cùng chồng sau thương vụ này. Tuy nhiên, phía luật sư không tiết lộ nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay.

Ở tuổi 36, Muller đang bước sang chương mới trong sự nghiệp. Ngoài việc thi đấu cho Vancouver Whitecaps, cựu tuyển thủ Đức cũng sẽ tham gia vai trò bình luận viên trên kênh MagentaTV trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Dù cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm đã khép lại, cả Thomas Muller và Lisa Muller đều lựa chọn giữ im lặng trước công chúng, đồng thời mong muốn đời sống cá nhân được tôn trọng trong giai đoạn này.

Hà Trang

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