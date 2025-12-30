Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Muller nghi ngờ khả năng của Messi

  • Thứ ba, 30/12/2025 18:34 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Thomas Muller cảnh báo về phong độ của Lionel Messi ở World Cup 2026, khi siêu sao người Argentina sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng 6 năm sau.

Muller nghi ngờ khả năng Messi có thể tái hiện phong độ bùng nổ tại World Cup 2026.

Hồi đầu tháng này, Muller chứng kiến Messi và đồng đội nâng cao chức vô địch MLS Cup 2025. Với màn trình diễn thuyết phục, Messi và Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 ở trận chung kết tổng MLS 2025.

Ngôi sao đang thi đấu cho Vancouver Whitecaps đưa ra nhận định: "Tôi nghi ngờ khả năng Messi có thể duy trì phong độ ở cấp đội tuyển, giống như những gì anh ta thể hiện trong trận chung kết MLS vừa qua”.

Cựu ngôi sao Bayern Munich ca ngợi màn trình diễn của Messi trong trận đấu đó, nhưng tin rằng MLS vẫn ở trình độ thấp hơn cấp ĐTQG, và dự báo siêu sao của tuyển Argentina gặp rất nhiều khó khăn tại World Cup 2026.

Messi sẽ bước sang tuổi 39 ngay trước khi World Cup 2026 diễn ra, điều này khiến Muller tin rằng gánh nặng tuổi tác của Leo có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực lên tuyển Argentina. Anh chia sẻ: “Việc Messi có thể chơi kỳ World Cup cuối cùng ở tuổi 39 đương nhiên có thể thay đổi hoàn toàn động lực của đội tuyển, theo hướng tốt hơn hoặc tệ hơn. Tôi nghi ngờ về hướng tệ hơn”.

Tường Linh

Muller Thomas Mueller Messi

