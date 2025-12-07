Tiền đạo Thomas Muller lặng lẽ chứng kiến Lionel Messi và đồng đội nâng cao chức vô địch MLS Cup 2025 rạng sáng 7/12.

Phản ứng của Muller khi thua Messi ở chung kết MLS Cup 2025.

Với màn trình diễn thuyết phục, Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 ở trận chung kết tổng MLS 2025. Đây cũng là chức vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử CLB.

Chiến thắng của Messi càng thêm ý nghĩa khi anh có thể "phục thù" Muller, cầu thủ đang khoác áo Vancouver Whitecaps. Trong quá khứ, tiền đạo người Đức từng nhiều lần khiến Messi phải ôm hận ở cấp CLB lẫn ĐTQG.

Sau trận chung kết, máy quay ghi lại khoảnh khắc Muller đứng lặng lẽ nhìn Messi nâng cúp vô địch trên đất Mỹ. Bản thân tiền đạo người Đức cũng có một mùa giải ấn tượng cùng Vancouver Whitecaps. Từ vị trí thứ 9 mùa trước, Muller góp công giúp đội nhảy vọt lên á quân miền Tây và lần đầu tiên vào chung kết MLS.

Đây cũng là chiếc cúp thứ hai trong vòng một tuần của Inter Miami. Hôm 30/11, Messi và đồng đội giành chức vô địch miền Đông. Tuy nhiên, danh hiệu này không được FIFA công nhận do chỉ là chức vô địch khu vực.

Với cá nhân Messi, chức vô địch MLS Cup giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành cả World Cup, Champions League, Copa America và MLS Cup, bộ sưu tập danh hiệu mà chưa ai từng chạm tới.

