Cuộc chiến trụ hạng kịch tính nhất châu Âu

Cuộc đua trụ hạng tại Bundesliga trở nên cực kỳ khó đoán khi 3 đội bóng cùng sở hữu 26 điểm trước vòng đấu cuối cùng.

Wolfsburg rơi vào cuộc chiến trụ hạng nghẹt thở.

Sau 33 vòng, St. Pauli, Heidenheim và Wolfsburg chia nhau 3 vị trí cuối bảng Bundesliga với khoảng cách mong manh chỉ nằm ở hiệu số bàn thắng bại.

Hiện St. Pauli và Heidenheim lần lượt đứng thứ 17 và 18, đồng nghĩa với nguy cơ trực tiếp xuống hạng Bundesliga 2. Trong khi đó, Wolfsburg tạm xếp thứ 16 - vị trí phải đá play-off trụ hạng, nhờ sở hữu hiệu số tốt hơn đôi chút.

Sự chênh lệch cực nhỏ khiến cuộc chiến sinh tồn trở nên căng thẳng đến khó tin. St. Pauli và Heidenheim cùng có hiệu số -29, còn Wolfsburg là -26. Chỉ một bàn thắng cũng có thể thay đổi toàn bộ số phận của cả mùa giải.

Kịch tính càng được đẩy lên cao ở vòng đấu cuối diễn ra vào tối 16/5. Trong khi Heidenheim tiếp đón Mainz trên sân nhà, St. Pauli và Wolfsburg sẽ trực tiếp đối đầu nhau trong trận "chung kết ngược" mang ý nghĩa sống còn.

Nếu Heidenheim giành chiến thắng trước Mainz, cả St. Pauli lẫn Wolfsburg buộc phải thắng ở trận đấu còn lại để nuôi hy vọng trụ hạng. Một kết quả hòa gần như sẽ trở thành thảm họa với cả hai đội.

Theo thể thức, hai đội xếp thứ 17 và 18 sẽ xuống hạng trực tiếp, còn đội đứng thứ 16 phải bước vào trận play-off với đội xếp thứ 3 ở giải hạng nhì để tranh suất góp mặt ở Bundesliga mùa tới.

Thứ hạng 3 đội trước vòng cuối.