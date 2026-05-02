Bayern Munich lại tạo trận cầu 'mưa bàn thắng'

Tối 2/5, Bayern Munich bị đội cuối bảng Heidenheim cầm hòa 3-3 thuộc vòng 32 Bundesliga.

3 trận liên tiếp của Bayern Munich kết thúc với ít nhất 6 bàn thắng trở lên.

Trên sân Allianz, Heidenheim bất ngờ chơi bùng nổ và dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Budu Zivzivadze và Eren Dinkçi. Bayern kiểm soát bóng vượt trội nhưng liên tục bị khai thác ở những tình huống phản công sắc bén. Phải đến cuối hiệp một, đội chủ nhà mới có bàn rút ngắn cách biệt nhờ cú sút phạt đẳng cấp của Leon Goretzka.

Bước sang hiệp hai, Bayern tăng tốc mạnh mẽ. HLV Vincent Kompany tung hàng loạt ngôi sao như Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz vào sân nhằm xoay chuyển cục diện. Áp lực liên tục được tạo ra và Goretzka hoàn tất cú đúp ở phút 57, đưa trận đấu về vạch xuất phát 2-2.

Tuy nhiên, Heidenheim không hề sụp đổ. Phút 77, Zivzivadze thực hiện pha solo rồi cứa lòng đẹp mắt, đưa đội khách tái lập thế dẫn bàn 3-2 trong sự ngỡ ngàng của khán giả Munich.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Bayern dồn toàn lực tấn công. Hàng loạt cơ hội được tạo ra, bóng tìm đến cột dọc, thủ môn đối phương liên tục cứu thua. Tưởng chừng Heidenheim chạm tay vào chiến thắng lịch sử, thì kịch tính lại bùng nổ ở phút bù giờ cuối cùng.

Michael Olise tung cú dứt điểm trong vùng cấm, bóng chạm cột dọc rồi bật vào người thủ môn và lăn qua vạch vôi, ấn định tỷ số 3-3 trong sự vỡ òa của người hâm mộ Bayern.

Hai trận trước đó, Bayern thắng 4-3 Mainz ở Bundesliga và thua 4-5 PSG ở Champions League, cho thấy xu hướng "trận đấu điên rồ" dần trở thành đặc sản. Trận hòa tiếp tục phơi bày sự mong manh nơi hàng thủ Bayern, dù hàng công vẫn duy trì sức mạnh đáng sợ.

Vào ngày 7/5, Bayern sẽ tiếp đón PSG ở bán kết lượt về Champions League.