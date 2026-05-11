Bundesliga chứng kiến cột mốc chưa từng có

Rạng sáng 11/5, chiến thắng 3-1 của Union Berlin trước Mainz 05 thuộc vòng 33 Bundesliga 2025/26 ghi nhận một trang sử mới cho giải đấu.

Marie Louise Eta phá vỡ giới hạn bóng đá châu Âu.

Bà Marie Louise Eta - HLV của Union Berlin - trở thành nữ HLV đầu tiên giành chiến thắng tại Bundesliga, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên làm được điều này ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Cột mốc ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Đức sau màn trình diễn ấn tượng của Union Berlin trên sân khách.

Trước Mainz 05, Union Berlin nhập cuộc đầy tự tin và chơi hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái. Đội khách tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi tới 3 bàn, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 3-1.

Tuy nhiên, điều khiến trận đấu này được nhắc đến nhiều hơn nằm ở khu vực kỹ thuật. Marie Louise Eta, cựu cầu thủ bóng đá nữ Đức, chính thức ghi tên mình vào lịch sử Bundesliga với tư cách nữ HLV đầu tiên ca khúc khải hoàn ở giải đấu cao nhất nước Đức.

Xa hơn, đây còn là lần đầu tiên một nữ HLV thắng trận tại nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu gồm Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1. Thành tích ấy cho thấy bước tiến lớn của bóng đá nữ trong lĩnh vực huấn luyện đỉnh cao, vốn từ lâu bị xem là “lãnh địa” riêng của nam giới.

Marie Louise Eta không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Đức. Bà từng làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ của Union Berlin trước khi được trao cơ hội ở đội một. Chiến thắng trước Mainz 05 vì thế mang ý nghĩa vượt ngoài phạm vi chuyên môn, khi mở ra cột mốc mới cho vai trò của phụ nữ trong bóng đá hiện đại.

