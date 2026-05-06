Kịch bản lịch sử ở El Clasico

Barcelona đứng trước cơ hội đăng quang La Liga 2025/26 ngay trong trận Siêu kinh điển với Real Madrid vào rạng sáng 11/5.

Đội bóng của HLV Hansi Flick chỉ cần thêm 1 điểm để chính thức lên ngôi. Nếu hoàn thành nhiệm vụ ở trận Siêu kinh điển, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Barcelona vô địch La Liga ngay trong trận đấu trực tiếp trước đại kình địch Real Madrid.

Niềm tin của đội bóng xứ Catalonia không phải không có cơ sở. Mùa này, Barcelona thể hiện phong độ ổn định tuyệt đối trên sân nhà khi toàn thắng 17 trận, trở thành đội duy nhất tại La Liga duy trì thành tích hoàn hảo. Không chỉ thắng, họ còn áp đảo về chuyên môn với 52 bàn ghi được và chỉ 9 lần thủng lưới.

Hành trình trên sân nhà của Barcelona mùa này trải qua nhiều địa điểm như Estadi Johan Cruyff, Montjuic Olympic Stadium và cuối cùng là Camp Nou sau khi được cải tạo. Dù thi đấu ở đâu, đội bóng xứ Catalonia vẫn duy trì phong độ đáng kinh ngạc.

Lịch sử cũng đứng về phía Barcelona. Họ chưa từng thua Real Madrid trên sân nhà tại La Liga kể từ năm 2013. Thậm chí ở mùa giải này, Barcelona còn đánh bại đối thủ trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia.

Trong khi đó, Real Madrid không có phong độ sân khách quá ấn tượng khi thua 3 và hòa 4 trong 17 chuyến hành quân mùa này. Khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng cũng phản ánh sự chênh lệch giữa hai đội.

Mọi yếu tố đang hội tụ để biến trận El Clasico lần này thành cột mốc lịch sử. Nếu giành kết quả thuận lợi, Barcelona không chỉ vô địch, mà còn làm điều đó theo cách không thể đặc biệt hơn trước đại kình địch tại thánh địa Camp Nou.

