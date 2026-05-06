Mourinho ra điều kiện với Real Madrid

Tương lai của Mourinho sau mùa giải 2025/26 vẫn đang là dấu hỏi lớn. Những động thái mới đấy khiến người hâm mộ thêm phần tò mò.

Theo Le Journal Du Real, Jose Mourinho gửi thông điệp rất rõ ràng tới Real Madrid trong trường hợp đôi bên tái hợp. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn được toàn quyền kiểm soát phòng thay đồ, từ việc lựa chọn đội hình đến xử lý các ngôi sao lớn.

Được biết, Mourinho không chấp nhận chuyện ban lãnh đạo chen vào quyết định chuyên môn. Ông muốn có quyền để bất kỳ cầu thủ nào ngồi dự bị nếu cảm thấy cần thiết, kể cả những cái tên được xem là “không thể động tới”.

Thông điệp của Mourinho được cho là nhắm trực tiếp vào mô hình quản trị đang tồn tại tại Real Madrid, nơi nhiều đời HLV phải chịu áp lực từ thượng tầng trong việc sử dụng các ngôi sao lớn. Chiến lược gia 63 tuổi không muốn lặp lại kịch bản đó nếu quay lại sân Bernabeu.

Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013 và tạo nên một trong những tập thể giàu cá tính nhất lịch sử CLB. Dưới thời ông, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành La Liga 2011/12 với 100 điểm cùng kỷ lục 121 bàn thắng, chấm dứt giai đoạn thống trị của Barcelona tại Tây Ban Nha.

Dù vậy, thời gian của Mourinho ở Madrid cũng đầy tranh cãi bởi những xung đột nội bộ và căng thẳng với nhiều công thần trong phòng thay đồ.

Hiện Real Madrid chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này. Tuy nhiên, phát biểu cứng rắn từ Mourinho nhanh chóng khiến truyền thông Tây Ban Nha và người hâm mộ bàn tán sôi nổi. Nhất là trong bối cảnh được dự báo sẽ có thay đổi lớn nơi ban huấn luyện Real Madrid vào mùa giải 2026/27.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.