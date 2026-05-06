Mbappe xúc phạm HLV, Rudiger đấm đồng đội

Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến Antonio Rudiger và Kylian Mbappe phơi bày khủng hoảng nội bộ Real Madrid trong giai đoạn nhạy cảm của mùa giải.

Real Madrid đang đối mặt với một trong những giai đoạn bất ổn nhất mùa giải khi phòng thay đồ liên tục dậy sóng bởi những mâu thuẫn nội bộ.

Theo Onda Cero và The Athletic, trung vệ Antonio Rudiger đã có hành vi tấn công hậu vệ Alvaro Carreras trong một buổi tập tại trung tâm Ciudad Real Madrid. Sự việc xảy ra không lâu sau khi đội bóng bị Bayern Munich loại khỏi Champions League.

Nguồn tin cho biết mâu thuẫn giữa hai cầu thủ không phải mới phát sinh. Cả hai vốn đã có quan hệ căng thẳng trong sinh hoạt và tập luyện. Sau vụ việc, Rudiger được cho là đã xin lỗi và thậm chí mời toàn đội cùng gia đình dùng bữa nhằm hàn gắn.

Tuy nhiên, bầu không khí chưa kịp lắng xuống thì một rắc rối khác lại nổ ra. Kylian Mbappe bị tố có hành vi xúc phạm một thành viên ban huấn luyện trong buổi tập trước trận gặp Real Betis. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh không hài lòng khi bị bắt lỗi việt vị.

Theo các nguồn tin, tiền đạo người Pháp đã phản ứng gay gắt và sử dụng lời lẽ thiếu kiềm chế. Hành động này vấp phải sự chỉ trích từ nội bộ, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang chịu áp lực lớn.

Căng thẳng càng gia tăng khi Mbappe bị phát hiện sang Italy nghỉ dưỡng cùng bạn gái Ester Exposito trong thời gian điều trị chấn thương. Đáng chú ý, chuyến đi diễn ra đúng lúc Real Madrid chuẩn bị cho trận El Clasico quan trọng, khiến nhiều đồng đội không hài lòng.

Trước làn sóng chỉ trích, đại diện của Mbappe phản hồi: "Một phần những chỉ trích xuất phát từ sự diễn giải quá mức liên quan đến quá trình hồi phục, vốn làm theo sự giám sát chặt chẽ của CLB. Điều đó không phản ánh đúng cam kết và nỗ lực của Kylian mỗi ngày vì tập thể".

HLV Alvaro Arbeloa không công khai chỉ trích học trò, nhưng được cho là không hài lòng với cách xử lý mềm mỏng từ CLB. Đến thời điểm hiện tại, chưa có án kỷ luật chính thức nào được đưa ra cho Mbappe và Rudiger.

Trên sân cỏ, Real Madrid cũng gặp khó. Đội bóng gần như hết cơ hội vô địch La Liga khi kém Barcelona 11 điểm, trong khi đã bị loại khỏi Champions League.

Khi thành tích sa sút đi kèm những rạn nứt nội bộ, áp lực đang bủa vây đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.