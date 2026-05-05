Vinicius mắng đối thủ là đồ ngu

Vinicius gây chú ý với màn lời qua tiếng lại căng thẳng cùng El Hilali trước khi ghi hai bàn giúp Real Madrid thắng Espanyol 2-0 rạng sáng 4/5.

Vinicius Junior trở thành tâm điểm trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Espanyol ở vòng 34 La Liga, không chỉ vì toả sáng với cú đúp mà còn bởi màn khẩu chiến gay gắt trên sân.

Trong suốt trận đấu tại RCDE Stadium, tiền đạo người Brazil liên tục va chạm với hậu vệ Omar El Hilali. Hai cầu thủ nhiều lần tranh cãi sau những pha kéo người khi bóng chết, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Các chuyên gia đọc khẩu hình dựa vào hình ảnh từ những đoạn phát lại, cho biết Vinicius đã lớn tiếng với đối thủ: "Đừng làm trò nữa, cậu là đồ ngu, muốn gây sự à". El Hilali đáp trả bằng lời lẽ gay gắt, khiến cuộc đối đầu giữa hai người càng nóng lên.

Đỉnh điểm xảy ra khi hậu vệ Espanyol nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng với Vinicius. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút lại quyết định và chỉ phạt thẻ vàng.

Vinicius tiếp tục gây áp lực bằng cách đề nghị HLV Manolo Gonzalez thay El Hilali: "Ông phải rút cậu ta ra, kiểu gì cậu ta cũng sẽ bị đuổi". Tuy nhiên, ban huấn luyện Espanyol không phản ứng lại câu nói của tiền đạo người Brazil.

Trong lúc khán giả chủ nhà chế giễu bằng những tiếng hô mang tính châm chọc, tiền đạo Real Madrid đáp trả bằng lời thách thức và ám chỉ rằng Espanyol sẽ xuống hạng.

Dù vậy, mọi tranh cãi chỉ thực sự khép lại bằng kết quả trên sân. Vinicius ghi hai bàn thắng quyết định, mang về 3 điểm cho Real.

Với chiến thắng này, Real vẫn chưa cho Barcelona vô địch sớm 4 vòng đấu. Hai đội sẽ chạm trán vào ngày 11/5 tại Camp Nou trong trận Siêu kinh điển có thể định đoạt kết quả của mùa giải 2025/26.

