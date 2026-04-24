Kỳ thị Vinicius, cầu thủ trẻ nguy cơ bị cấm tại World Cup

Ủy ban Kỷ luật của UEFA vừa đưa ra án phạt nghiêm khắc đối với cầu thủ Gianluca Prestianni của Benfica sau hành vi phân biệt chủng tộc với tiền đạo Vinicius Junior tại Champions League.

Theo thông báo chính thức, Prestianni bị treo giò tổng cộng 6 trận ở các giải đấu cấp CLB và đội tuyển do UEFA quản lý. Trong đó, 3 trận sẽ được hoãn thi hành với điều kiện cầu thủ này không tái phạm trong vòng 2 năm tới.

Án phạt này được đưa ra sau quá trình điều tra của Thanh tra Đạo đức và Kỷ luật UEFA, liên quan đến hành vi bị xác định là “phân biệt đối xử”.

Sự việc xảy ra ở trận đấu giữa Benfica và Real Madrid tại vòng play-off Champions League. Theo cáo buộc từ phía Vinicius, cầu thủ người Argentina đã có lời lẽ mang tính xúc phạm chủng tộc sau khi ngôi sao người Brazil ghi bàn. Tình huống này nhanh chóng gây tranh cãi và buộc UEFA phải vào cuộc điều tra.

Trước đó, Prestianni bị treo giò tạm thời một trận và vắng mặt ở trận lượt về trên sân Bernabeu. Phía Benfica và cá nhân cầu thủ tiến hành kháng cáo nhưng không thành công. Sau quá trình xem xét đầy đủ, UEFA quyết định giữ nguyên quan điểm và đưa ra án phạt chính thức như trên.

Đáng chú ý, UEFA cũng gửi đề nghị lên FIFA nhằm mở rộng phạm vi áp dụng án phạt trên toàn cầu. Nếu được chấp thuận, án treo giò của Prestianni sẽ không chỉ giới hạn ở các giải đấu châu Âu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng góp mặt của anh tại các giải đấu quốc tế lớn, bao gồm cả World Cup sắp tới.

Prestianni, 20 tuổi, gia nhập Benfica vào năm 2023 và đã ra sân tổng cộng 45 trận sau gần ba mùa giải.

Chủ tịch Perez trở thành trọng tài bất đắc dĩ Buổi gặp mặt giữa Real Madrid với hai tay vợt danh tiếng Jannik Sinner và Rafael Nadal trở nên thu hút hơn khi Chủ tịch Florentino Perez bất ngờ đảm nhận “vai trò” đặc biệt trong đoạn clip do CLB đăng tải trên X sáng 24/4.