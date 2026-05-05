Mbappe có sai khi đi nghỉ mát với bạn gái lúc này?

Khi Real Madrid chệch hướng, Mbappe bị đưa ra làm tâm điểm chỉ trích, nhưng đó chỉ là cách né tránh những vấn đề cốt lõi.

Trong bóng đá đỉnh cao, mỗi khi một tập thể sa sút, luôn có xu hướng tìm ra một cái tên để gánh trách nhiệm. Ở Real Madrid lúc này, cái tên đó là Kylian Mbappe. Song, câu chuyện không đơn giản như vậy.

Mbappe không chơi trận gần nhất vì chấn thương. Anh nghỉ theo khuyến nghị của đội ngũ y tế. Quyết định đó được ban huấn luyện thông qua. Đó là quy trình bình thường trong một CLB chuyên nghiệp.

Dù vậy, những gì diễn ra sau đó lại đi theo hướng khác. Mbappe bị chỉ trích vì không có mặt trên khán đài. Anh bị soi mói vì dành thời gian nghỉ ngơi bên bạn gái. Thậm chí, việc trở lại Madrid sát giờ thi đấu cũng bị đem ra mổ xẻ.

Những chi tiết nhỏ bị thổi phồng. Những hành động cá nhân bị suy diễn. Câu chuyện không còn dừng ở chuyên môn.

Khi Mbappe trở thành tâm điểm

Ở một đội bóng như Real Madrid, áp lực luôn ở mức cao nhất. Mọi hành động của cầu thủ đều nằm trong tầm quan sát. Nhưng với Mbappe, mức độ soi xét còn lớn hơn.

Anh là bản hợp đồng mang theo kỳ vọng. Là người được chờ đợi tạo ra khác biệt. Và khi đội bóng không đạt kết quả như mong muốn, sự chú ý dồn về phía anh là điều dễ hiểu.

Nhưng dễ hiểu không đồng nghĩa với hợp lý. Mbappe vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Anh vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công. Trong một mùa giải thiếu ổn định của Real Madrid, đóng góp của anh không thể bị phủ nhận.

Việc biến Mbappe thành trung tâm của mọi chỉ trích không phản ánh đúng vấn đề.

Điều Real Madrid cần nhìn thẳng

Real Madrid đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Đó là câu chuyện của cả hệ thống, không phải của riêng một cá nhân.

Đội bóng thiếu ổn định. Lối chơi chưa đạt độ gắn kết. Những trận đấu quan trọng không còn được kiểm soát như trước. Đó mới là những điều cần được phân tích.

Trong bối cảnh đó, việc dồn áp lực lên một cầu thủ chỉ mang lại cảm giác giải tỏa nhất thời. Nó không giúp đội bóng tiến lên.

Mbappe không phải là cầu thủ đầu tiên vắng mặt vì chấn thương. Anh cũng không phải người duy nhất chọn cách nghỉ ngơi để hồi phục. Trong lịch sử bóng đá, nhiều tên tuổi lớn từng làm điều tương tự.

Khác biệt nằm ở cách họ bị nhìn nhận. Real Madrid cần sự tỉnh táo. Họ cần nhìn vào vấn đề thật sự thay vì tìm một cái tên để đổ lỗi.

Mbappe không hoàn hảo. Nhưng anh cũng không phải nguyên nhân khiến đội bóng chệch hướng.

Nếu tiếp tục đặt sai trọng tâm, Real Madrid không chỉ đối mặt với khủng hoảng chuyên môn. Họ còn có nguy cơ đánh mất sự ổn định trong phòng thay đồ.

Một đội bóng lớn không mạnh lên bằng cách tìm “vật tế thần”.Họ mạnh lên khi dám nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình.