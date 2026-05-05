Chủ tịch Perez nổi giận với Mbappe

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid được cho là không hài lòng trước cách hành xử của tiền đạo Kylian Mbappe.

Mbappe vướng tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Những hình ảnh Mbappe xuất hiện trong kỳ nghỉ tại Italy cùng diễn viên Ester Exposito đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi. Không chỉ người hâm mộ, ngay cả ban lãnh đạo và một số thành viên trong phòng thay đồ Real Madrid cũng tỏ ra không hài lòng với thái độ bị cho là thiếu cam kết của ngôi sao người Pháp.

Theo SPORT, Chủ tịch Florentino Perez yêu cầu Mbappe trở lại trung tâm huấn luyện Valdebebas trong tuần này để kiểm tra tình trạng chấn thương. Ông kỳ vọng tiền đạo người Pháp sẽ kịp bình phục để góp mặt trong trận “Siêu kinh điển” tại Camp Nou vào ngày 11/5.

Đây không phải lần đầu Mbappe gây tranh cãi khi rời đội trong lúc đang thi đấu. Trước đó, anh từng sang Paris để kiểm tra chấn thương đầu gối, thay vì hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ y tế của CLB.

Dù ghi tới 41 bàn sau 41 trận mùa này, Mbappe vẫn gây tranh cãi về tầm ảnh hưởng tại sân Bernabeu. Thống kê cho thấy Real Madrid chỉ thắng 2/8 trận gần nhất khi Mbappe đá chính, trong khi đội thắng tới 6/7 trận khi không có sự phục vụ của tiền đạo người Pháp. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về vai trò của anh trong lối chơi chung.

Mùa giải 2025/26 đang khép lại theo cách đáng thất vọng với Real Madrid. Đội bóng tiếp tục hụt hơi trong cuộc đua danh hiệu, trong khi băng ghế huấn luyện thiếu ổn định và nội bộ phòng thay đồ xuất hiện nhiều vấn đề. Người hâm mộ ngày càng tỏ ra không hài lòng, khi họ cho rằng ban lãnh đạo và các cầu thủ chưa thể hiện đủ quyết tâm trong giai đoạn quyết định.

