Arsenal có 91% cơ hội vô địch Premier League

  • Thứ ba, 5/5/2026 07:17 (GMT+7)
Cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang nghiêng mạnh về phía Arsenal sau cú sảy chân tai hại của Man City.

Arsenal có cơ hội lớn chấm dứt cơn khát danh hiệu ở Premier League.

Ở trận đấu được xem là bước ngoặt ở vòng 35 Premier League rạng sáng 5/5, Man City dẫn trước 1-0 sau hiệp một và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ trong hiệp hai khi đội khách bất ngờ đánh mất sự tập trung. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 3-3 đầy kịch tính, khiến thầy trò Pep Guardiola phải trả giá đắt.

Việc đánh rơi điểm số khiến đội bóng thành Manchester kém Arsenal 5 điểm, dù vẫn còn một trận chưa đấu. Theo các mô hình dự đoán, "Pháo thủ" hiện nắm tới 91% cơ hội đăng quang, trong bối cảnh đối thủ trực tiếp vừa đánh rơi chiến thắng theo cách khó tin trên sân Everton.

Sau trận, HLV Pep Guardiola thẳng thắn thừa nhận Man City không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh đội bóng của ông sẽ không từ bỏ.

Trong bối cảnh hiện tại, Man City buộc phải thắng cả 4 trận còn lại nếu muốn nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của "The Citizens" sẽ trở nên vô nghĩa trong trường hợp Arsenal thắng toàn bộ 3 trận còn lại.

Lịch thi đấu sắp tới cũng không ủng hộ thầy trò HLV Guardiola. Có thời điểm, họ phải đá 3 trận trong 7 ngày. Ngược lại với Arsenal, CLB thành London đang tiến gần hơn tới chức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.

Highlights Everton 3-3 Man City Rạng sáng 5/5, Everton và Manchester City chia điểm trong trận đấu có tới 6 bàn thắng ở vòng 35, qua đó tạo lợi thế lớn cho Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

