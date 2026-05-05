Man City dâng cơ hội cho Arsenal

Rạng sáng 5/5, trận hòa kịch tính trên sân Everton khiến Man City hụt hơi, còn Arsenal tiến gần hơn tới chức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.

Man City vấp ngã ngay thời điểm quan trọng cuối mùa giải.

Manchester City đánh rơi chiến thắng theo cách khó tin khi bị Everton cầm hòa 3-3 trong trận cầu đầy biến động ở vòng 35, qua đó tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch Premier League.

Đội khách nhập cuộc tốt và kiểm soát hầu hết thế trận ở hiệp một. Phút 43, Jeremy Doku cụ thể hoá sức ép bằng cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ thành Jordan Pickford. Bàn thắng giúp thầy trò Pep Guardiola bước vào giờ nghỉ với lợi thế mong manh.

Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến cú sụp đổ bất ngờ của Man City. Chỉ trong hơn 5 phút, hàng thủ đội khách liên tiếp mắc sai lầm. Mở đầu là tình huống trung vệ Marc Guehi chuyền hỏng tai hại, tạo điều kiện để Thierno Barry ghi bàn gỡ hòa ở phút 68.

Tận dụng đà hưng phấn, Everton tiếp tục gây sức ép. Jake O’Brien đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 sau tình huống phạt góc ở phút 73. Chưa dừng lại ở đó, Barry hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành, giúp đội chủ nhà dẫn ngược 3-1 khi trận đấu bước qua phút 81.

Trong thế bị dồn vào chân tường, Man City buộc phải dâng toàn bộ đội hình tìm bàn gỡ. Erling Haaland rút ngắn tỷ số ngay sau bàn thứ ba của Everton, trước khi Doku tỏa sáng lần nữa với cú sút hiểm hóc ở phút bù giờ, giữ lại 1 điểm cho đội khách.

Trận hòa khiến Man City đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch khi kém Arsenal 5 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Giờ đây, thầy trò Pep Guardiola chỉ có thể trông chờ Arsenal vấp ngã ở một trong 3 trận còn lại.

Everton có thể tiếc nuối vì không giữ được chiến thắng cho đến phút cuối cùng, nhưng màn trình diễn quả cảm của họ đã tạo nên bước ngoặt quan trọng cho cục diện cuộc đua song mã giữa Arsenal và Man City.

