Danh hiệu đầu tiên ở Premier League mùa này

  • Thứ ba, 5/5/2026 07:16 (GMT+7)
David Raya khẳng định vị thế số một trong khung gỗ khi chính thức giành danh hiệu Găng tay vàng Premier League 2025/26.

Raya tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy của Arsenal.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp thủ thành của Arsenal được vinh danh, cột mốc cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc ở đẳng cấp cao nhất. Với thành tích này, anh cân bằng kỷ lục giành 3 Găng tay vàng liên tiếp của Pepe Reina, Joe Hart và Ederson.

Sau 35 vòng đấu, Raya giữ sạch lưới 17 trận. Khoảng cách mà anh tạo ra khiến các đối thủ không còn cơ hội bứt lên. Người bám đuổi gần nhất là Gianluigi Donnarumma hiện mới dừng lại ở con số 13 trận, trong khi mùa giải của Man City chỉ còn lại 4 vòng.

Bước ngoặt đến sau khi thủ thành người Italy không thể giữ sạch lưới ở trận hòa 3-3 giữa Manc City và Everton thuộc vòng 35 Premier League rạng sáng 5/5. Kết quả đồng nghĩa danh hiệu Găng tay vàng chính thức thuộc về Raya.

Trong kịch bản hoàn hảo nhất, Donnarumma cũng chỉ có thể cân bằng, chứ không thể vượt qua thành tích của Raya. Thực tế, Raya hoàn toàn có thể củng cố vị trí độc tôn nếu tiếp tục giữ sạch lưới thêm ít nhất một trận nữa.

Danh hiệu phản ánh phong độ ấn tượng của Raya và minh chứng cho sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự của Arsenal. Dưới sự tổ chức chặt chẽ, thủ thành 29 tuổi luôn duy trì sự tập trung cao độ, phản xạ ổn định và khả năng chỉ huy hàng thủ hiệu quả.

Trong bối cảnh Arsenal đang cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch, Raya là chốt chặn quan trọng giúp đội bóng thành London duy trì tham vọng đến phút cuối.

Highlights Everton 3-3 Man City Rạng sáng 5/5, Everton và Manchester City chia điểm trong trận đấu có tới 6 bàn thắng ở vòng 35, qua đó tạo lợi thế lớn cho Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

Minh Nghi

