Fabregas từ chối Chelsea

Cesc Fabregas thẳng thừng từ chối Chelsea, ưu tiên tiếp tục xây dựng giấc mơ tại Como thay vì vội vàng trở lại Premier League.

Quyết định sa thải Liam Rosenior của Chelsea gây bất ngờ khi nhà cầm quân người Anh mới tại vị 3 tháng. Chuỗi 5 trận thua liên tiếp không ghi nổi bàn thắng nào tại Premier League khiến ban lãnh đạo mất kiên nhẫn.

Hiện tại, trợ lý Calum McFarlane tạm quyền đến hết mùa, trong khi Chelsea ráo riết tìm kiếm HLV trưởng lâu dài. Nhiều ứng viên được liên hệ, trong đó giới chủ "The Blues" xu hướng ưu tiên những cựu cầu thủ của CLB.

Fabregas nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý sau khi gây ấn tượng cùng Como. Đội bóng này đứng thứ 6 tại Serie A và có cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha sớm loại bỏ viễn cảnh trở lại Anh trong hè 2026.

Chia sẻ với The Telegraph, Fabregas khẳng định Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, nhưng không vội vàng ra đi. Nhắc lại lời khuyên từ Jose Mourinho, Fabregas cho rằng sự nghiệp huấn luyện còn rất dài và không cần phải nóng vội.

"Bóng đá thay đổi từng ngày. Hôm nay bạn ở đỉnh cao, ngày mai có thể là điều ngược lại. Tôi muốn tận hưởng hiện tại", cựu tiền vệ Tây Ban Nha nói. Fabregas cũng thừa nhận chắc chắn sẽ trở lại Premier League trong tương lai, nhưng lúc này hài lòng với dự án tốt đẹp tại Como.

Trong khi đó, ứng viên sáng giá khác cho chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge là Xabi Alonso. Ngoài ra, Chelsea cũng tiếp cận Andoni Iraola (Bournemouth) và đưa Marco Silva (Fulham) vào danh sách rút gọn.

