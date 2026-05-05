Cận cảnh va chạm kinh hoàng của Sanchez và Gibbs-White

  • Thứ ba, 5/5/2026 05:33 (GMT+7)
Morgan Gibbs-White và thủ thành Robert Sanchez phải rời sân với vết rách sâu ở mặt sau pha đụng đầu, trong ngày Nottingham Forest giành chiến thắng 3-1 trước Chelsea ở vòng 35 Premier League.

Tối 4/5, Morgan Gibbs-White trở thành tâm điểm trong chiến thắng 3-1 của Nottingham Forest trước Chelsea, bởi chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu sau pha tranh chấp với thủ môn Sanchez.
Cú đụng đầu khiến anh bị rách sâu từ trán xuống sống mũi, buộc phải rời sân ở phút 66 dù chỉ vừa vào sân sau giờ nghỉ.
Phía bên kia, Sanchez cũng không thể tiếp tục thi đấu. Thủ môn của Chelsea rời sân cùng lúc với Gibbs-White, nhường chỗ cho Filip Jorgensen.
Sự cố của Gibbs-White là tình huống đáng lo thứ hai trong trận, sau khi Jesse Derry phải nhập viện ngay từ hiệp một trong trạng thái bất tỉnh. Trận đấu vì thế liên tục bị gián đoạn trong thời gian dài.
Các bác sĩ đã sơ cứu kịp thời cho Gibbs-White nhưng anh không thể tiếp tục thi đấu.
Cầu thủ này đăng tải hình ảnh cho thấy vết thương đáng sợ, với đường khâu kéo dài từ trán xuống sống mũi. Dù vậy, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan khi giơ ngón tay cái kèm dòng trạng thái: "Cảm ơn mọi người đã nhắn tin, chiến thắng tuyệt vời, chúc mừng Awoniyi Taiwo".
Thủ môn Sanchez sau trận cũng chia sẻ hình ảnh vết khâu trên đầu và gửi lời tới Gibbs-White: "Có vẻ cậu bị nặng hơn tôi, hy vọng cậu ổn nhé Gibbs-White".

