Hơn 70.000 chữ ký đòi Mbappe rời Real Madrid

  • Thứ ba, 5/5/2026 21:00 (GMT+7)
Làn sóng phản ứng nhắm vào Kylian Mbappe bùng nổ khi một bản kiến nghị trực tuyến thu hút hơn 70.000 chữ ký chỉ sau một giờ (tính từ 16h ngày 5/5).

Mbappe có thể xem là vấn đề của Real Madrid lúc này.

Một diễn biến gây chú ý khi làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ leo thang mạnh mẽ dành cho Mbappe. Theo nhiều nguồn tin, một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi tiền đạo người Pháp rời Real Madrid đã nhanh chóng vượt mốc 70.000 chữ ký chỉ trong vòng một giờ phát động, cao hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu là 50.000.

Động thái này phản ánh sự thất vọng ngày càng lớn từ dư luận, trong bối cảnh Real Madrid trải qua giai đoạn bất ổn. Chuyến đi nghỉ xa hoa tại Cagliari của Mbappe, diễn ra đúng thời điểm đội bóng gặp khó khăn, trở thành giọt nước tràn ly. Hình ảnh này tạo cảm giác thiếu gắn kết và khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về tinh thần cống hiến của ngôi sao số một.

Không chỉ bên ngoài sân cỏ, những dấu hiệu rạn nứt cũng được cho là xuất hiện trong nội bộ đội bóng. Tờ Marca tiết lộ một bộ phận ban huấn luyện và các cầu thủ bắt đầu giữ khoảng cách với Mbappe. Tầm ảnh hưởng của anh trong phòng thay đồ được cho là suy giảm rõ rệt, thậm chí lép vế trước Vinicius Junior, người đang nổi lên như trung tâm mới của đội bóng.

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng Mbappe vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn của Real Madrid. Nhưng ở thời điểm hiện tại, áp lực đang bủa vây chân sút người Pháp, và cách anh phản ứng trong giai đoạn nhạy cảm này sẽ quyết định nhiều đến vị thế của mình tại sân Bernabeu.

Mbappe đã có 24 bàn sau 28 lần ra sân tại La Liga trong mùa giải 2025/26 cho ''Los Blancos''. Tuy nhiên, thái độ và cách hành xử của tiền đạo người Pháp được cho là đang làm mất lòng bộ phận đông đảo người hâm mộ. Tuy đây chỉ là một cuộc vận động mang tính ngoài lề nhưng là đủ để thấy được tình cảm mà người hâm mộ Real Madrid cho tiền đạo này đã xuống đến mức nào.

Thái Viên

Mbappe Real Madrid Kylian Mbappe La Liga

