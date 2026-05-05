Dàn ngôi sao hưởng lương cao nhất châu Âu

Erling Haaland hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất, với mức đãi ngộ lên tới hơn 608.000 euro/tuần tại Manchester City. Tiền đạo người Na Uy duy trì phong độ ghi bàn đáng sợ, xứng đáng với vị thế ngôi sao số một tại Premier League.
Xếp ngay sau là Kylian Mbappe, người đang nhận khoảng 600.000 euro/tuần tại Real Madrid. Với tốc độ, kỹ thuật và tầm ảnh hưởng lớn, Mbappe tiếp tục là gương mặt hàng đầu của bóng đá thế giới.
Harry Kane đứng thứ ba với mức lương hơn 480.000 euro/tuần tại Bayern Munich. Sau khi rời Tottenham, chân sút người Anh nhanh chóng chứng minh giá trị tại Bundesliga và liên tục chinh phục các danh hiệu.
Ở vị trí tiếp theo, Mohamed Salah nhận khoảng 463.000 euro/tuần tại Liverpool. Tuy nhiên, tiền đạo người Ai Cập có thể phải giảm lương khi chia tay sân Anfield vào mùa hè này.
David Alaba là cái tên gây chú ý khi góp mặt trong nhóm dẫn đầu với mức lương khoảng 432.000 euro/tuần tại Real Madrid. Hậu vệ người Áo sẽ rời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau khi mùa giải này khép lại.
Dusan Vlahovic là cầu thủ có mức lương cao nhất Serie A khi nhận khoảng 427.000 euro/tuần tại Juventus. Dù vậy, tiền đạo người Serbia đã từ chối gia hạn hợp đồng với CLB thành Turin để tìm kiếm thử thách mới.
Xếp sau Vlahovic là Casemiro và Virgil van Dijk, những người nhận khoảng 405.000 euro/tuần tại Manchester United và Liverpool. Casemiro sẽ rời sân Old Trafford vào mùa hè này, trong khi Van Dijk vẫn giữ vai trò trụ cột nơi hàng thủ của Liverpool.
Đồng đội của Kane tại Bayern, Manuel Neuer, kiếm tới 403.000 euro/tuần. Thủ thành người Đức hiện vẫn là người gác đền có thu nhập cao nhất thế giới.
